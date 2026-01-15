Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1841
Доброго дня, хочу попробовать свои силы и написать "простого" эксперта для набора позиции. Идея работы достаточно простая: по сути ETF-фы, не сильно растут, но и не сильно падают, при этом колебания цены проходят через узкие диапазоны два-три раза в год. Изначально имеем позицию в ETF, хотим получить целевую прибыль от купленной позиции в 12,5%. Суть работы эксперта сводиться к тому чтобы незначительную часть позиции сразу выставить в заявку на продажу, к примеру одну пятидесятую часть на полпроцента-процент больше, следующую часть ещё на полпроцента-процент % и т.д. Разбивая всю позицию на 25% роста цены (таким образом достигнем целевого показателя в 12,5% для позиции в целом). После каждой продажи, сразу заявку на покупку на процент меньше. Со временем после того как вся позиция пройдёт несколько кругов её средняя цена покупки (фактическая) будет меньше, а целевой показатель будет достигнут раньше. Естественно если цена всего актива упадет ниже цены покупки, то позицию набирать по тому же принципу, но в обратном порядке, сначала купить, потом продать. Так как колебания проходят не в течении дня, в течении месяца или двух заявки нужно переносить на следующей торговый день.
А почему не использовать iLowest?
В данном случае можно и это.
Кирилл Якимов #:
Доброго дня, хочу попробовать свои силы и написать "простого" эксперта ...
...
Доброго времени суток
Вот простой код который который устанавливает вертикальную линия отображающую для визуализации начало торговли
Не могу понять почему вертикальная линия выставляется по принципу - (StartTime - величина одного бара)
Я не знаю как вести учёт выставленных и закрытых заявок.
Ну это долго объяснять https://www.mql5.com/ru/docs/trading
Просто выставлять ордер, выставлять ордера по определенной схеме отнюдь не доработка. Я не знаю как вести учёт выставленных и закрытых заявок. Цена изменяется, не обязательно, что с открытием нового дня цена не перепрыгнет несколько ордеров. И ещё куча ньюансов. Просто таблица сделок не даёт возможности сопоставить колличество проданных и купленных бумаг по одной цене.
Чтобы выставлять ордра по определенной схеме, в принципе надо уметь выставлять. А потом формируешь условие для выставления ордеров.
Надо поэтапно решать задачу и с ней кучу ньюансов.
Ну это долго объяснять https://www.mql5.com/ru/docs/trading
Хотите научиться писать роботов, начините с простого:
