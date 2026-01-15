Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1842

Mihail Matkovskij #:
Попробуйте сделать так и покажите на скриншоте что получилось

Вот что получилось

 
EVGENII SHELIPOV #:

Вот что получилось

А что вообще надо?
 
EVGENII SHELIPOV #:

Вот что получилось

что у вас с кодом???

вот что получилось у меня с этим скриптом

Файлы:
День добрый!

Продолжаю всякие эксперименты.

Такая пришла в голову идея. А можно ли из нескольких графиков сделать один? Например есть три индекса - японский, австралийский и новозеландский, вот хотелось бы получить сводный график-рисунок цены "азиатской сессии". Причем это дело надо как-то считать не по пунктам(потому как это не будет универсально), а по отклонениям цены каждого эмитента, после чего выстраивается ломанная линия цены и это все как-то складывается (их отклонения). 

Зачем это нужно: сводные графики очень помогут в понимании того или иного процесса, сектора, отрасли и т.д. 

 
Возьмите в Интернете или придумайте формулу вычислений и создайте пользовательский индикатор на их основе. В чём проблема?

 
"Возьмите в Интернете" где взять?

 
Mihail Matkovskij #:

что у вас с кодом???

вот что получилось у меня с этим скриптом

Спасибо за подсказку  не в один в один по другому не без Вашей помощи я решил эту проблему.

Спасибо!!!

Но самое главное я не понял почему произошел сдвиг бара???? 

 
EVGENII SHELIPOV #:

Спасибо за подсказку  не в один в один по другому не без Вашей помощи я решил эту проблему.

Спасибо!!!

Но самое главное я не понял почему произошел сдвиг бара???? 

Покажи весь код...будем искать сдвиг
 

Помогите, пожалуйста, вставить функцию паузы в советника.

input bool   p          = false; // задействовать паузу или нет 
input string TimeStart  = "00:00"; // время старта паузы 
input string TimeEnd    = "00:00"; // конец паузы

//+------------------------------------------------------------------+

datetime StartPause,EndPause;

//+------------------------------------------------------------------+

StartPause = StrToTime(TimeStart);   EndPause   = StrToTime(TimeEnd);

//+------------------------------------------------------------------+

if((p && StartPause < EndPause && (TimeCurrent() > StartPause &&  TimeCurrent() < EndPause)))
{
            Comment("Пауза в работе советника");
            return;
}

if((p && StartPause > EndPause && (TimeCurrent() > StartPause ||  TimeCurrent() < EndPause)))
{
            Comment("Пауза в работе советника");
            return;
}
Файлы:
Tretyakov Rostyslav #:
Покажи весь код...будем искать сдвиг 
ObjectSetText("signal34",DoubleToString(AccountLeverage(),0),18,"Times New Roman", clrRed);
   ObjectCreate(0,"Начало торговли",OBJ_VLINE, 0, Time[0] + PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT) + (StartTime*3600), 0);

Вот часть кода отвечающая за вертикальную линию на графике . Сдвиг я уже учел 

