Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1842
Попробуйте сделать так и покажите на скриншоте что получилось
Вот что получилось
что у вас с кодом???
вот что получилось у меня с этим скриптом
День добрый!
Продолжаю всякие эксперименты.
Такая пришла в голову идея. А можно ли из нескольких графиков сделать один? Например есть три индекса - японский, австралийский и новозеландский, вот хотелось бы получить сводный график-рисунок цены "азиатской сессии". Причем это дело надо как-то считать не по пунктам(потому как это не будет универсально), а по отклонениям цены каждого эмитента, после чего выстраивается ломанная линия цены и это все как-то складывается (их отклонения).
Зачем это нужно: сводные графики очень помогут в понимании того или иного процесса, сектора, отрасли и т.д.
Возьмите в Интернете или придумайте формулу вычислений и создайте пользовательский индикатор на их основе. В чём проблема?
"Возьмите в Интернете" где взять?
Спасибо за подсказку не в один в один по другому не без Вашей помощи я решил эту проблему.
Спасибо!!!
Но самое главное я не понял почему произошел сдвиг бара????
Помогите, пожалуйста, вставить функцию паузы в советника.
Покажи весь код...будем искать сдвиг
Вот часть кода отвечающая за вертикальную линию на графике . Сдвиг я уже учел