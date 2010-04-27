CodeBaseРазделы
Simple MA Expert Advisor - эксперт для MetaTrader 5

Простой эксперт для тех, кому нужен пример для тестирования в тестере стратегий.

Эксперт основан на пересечении двух скользящих средних. Покупаем или продаем, если одна из линий пересекает другую.

Simple MA Expert Advisor

M30, последний месяц, после оптимизации.

