Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1838
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток!!! С новым годом всех!!!
Вот скриншот показывающий отображение средней цены ордеров в сетке
Вот код создания горизонтальной линии средней цены и надписи
Вод код удаляющий горизонтальную линию
Прошу помочь переделать код так чтобы надпись появлялась над линией и удалялась когда удалялась линия
Спасибо за помощь.
Прошу помочь переделать код так чтобы
Если помочь, то что именно у вас самого не получается?
Если помочь, то что именно у вас самого не получается?
Давайте без хамства если бы я знал как сделать я бы не обращался сюда.
Вопрос очень простой нужно знать координаты надписи с привязкой к горизонтальной линии как это высчитать я не знаю.
Давайте без хамства если бы я знал как сделать я бы не обращался сюда.
Вопрос очень простой нужно знать координаты надписи с привязкой к горизонтальной линии как это высчитать я не знаю.
В смысле " Давайте без хамства" ? Разве это я написал "помочь", а не "сделайте мне".
Доброго времени суток!!! С новым годом всех!!!
Вод код удаляющий горизонтальную линию
Спасибо за помощь.
Этого более чем достаточно
Вопрос очень простой нужно знать координаты надписи с привязкой к горизонтальной линии как это высчитать я не знаю.
Здесь тебе поможет
ChartTimePriceToXY
ChartXYToTimePrice
Этого более чем достаточно
Здесь тебе поможет
ChartTimePriceToXY
ChartXYToTimePrice
Ростислав спасибо за подсказку но что то я делаю не так.
Мне нужно пока изменения только по оси 0Y но надпись не хочет женится с горизонтальной линией.
Прикладываю код и скриншот подскажите где ошибка?
Ростислав спасибо за подсказку но что то я делаю не так.
Мне нужно пока изменения только по оси 0Y но надпись не хочет женится с горизонтальной линией.
Прикладываю код и скриншот подскажите где ошибка?
Не забывай про скобки
Не забывай про скобки
Нет чего то еще не хватает
Нет чего то еще не хватает
Копируем в массив
Как получить максимальный high в массиве?