Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1838

Новый комментарий
 

Доброго времени суток!!! С новым годом всех!!!

Вот скриншот показывающий отображение средней цены  ордеров в сетке   

Вот код создания  горизонтальной линии средней цены и надписи

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Расчет среденй цены (0)-buy (1)-sell ()-all                                |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetAveragePrice(int ot=-1)
  {
   double order_lots = 0, order_price = 0, avg_price = 0;
     {
      for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
           {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
              {
               if(OrderType()==ot||ot<0)
                 {
                  order_lots += OrderLots();
                  order_price += OrderOpenPrice() * OrderLots();
                 }
              }
           }
        }
     }
   avg_price = NormalizeDouble(order_price / order_lots, Digits);

   if(ObjectFind(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot))!=0)
      ObjectCreate(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJ_HLINE, 0, 0, avg_price);
   else
      ObjectSetDouble(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_PRICE,avg_price);
   if(ot==0)
      ObjectSet("AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_COLOR, clrLime);
   ObjectCreate("signal4",OBJ_LABEL,0,0,0,0,0);
   ObjectSet("signal4",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSet("signal4",OBJPROP_YDISTANCE,260);
   ObjectSetText("signal4","- Средняя цена сетки ордеров на покупку",14,"Times New Roman", clrLime);
   if(ot==1)
      ObjectSet("AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_COLOR, clrRed);
   ObjectCreate("signal3",OBJ_LABEL,0, 0, 0, 0, 0);
   ObjectSet("signal3",OBJPROP_XDISTANCE, 100);
   ObjectSet("signal3",OBJPROP_YDISTANCE, 280);
   ObjectSetText("signal3", "- Средняя цена сетки ордеров на продажу", 14, "Times New Roman", clrRed);
   return(avg_price);
  }

Вод код удаляющий горизонтальную линию

//-------------------------------------------------------------------+  Команда на удаление линий отображающую среднюю цену
   if(CountTrade() == 0)
     {
      if(ObjectFind(0,"AveragePriceLine" + IntegerToString(0))==0&&CountTrade(0)<1)//для бай
        {
         ObjectDelete(0,"AveragePriceLine"+ IntegerToString(0));
        }
      if(ObjectFind(0,"AveragePriceLine" + IntegerToString(1))==0&&CountTrade(1)<1)//для селл
        {
         ObjectDelete(0,"AveragePriceLine" + IntegerToString(1));
        }
     }

Прошу помочь переделать код так чтобы надпись появлялась над линией и удалялась когда удалялась линия 

Спасибо за помощь. 

 
EVGENII SHELIPOV #:

Прошу помочь переделать код так чтобы 

Если помочь, то что именно у вас самого не получается?

 
Andrey Sokolov #:

Если помочь, то что именно у вас самого не получается?

Давайте без хамства если бы я знал как сделать я бы не обращался сюда.

Вопрос очень простой нужно знать координаты надписи  с привязкой к горизонтальной линии как это высчитать я не знаю. 


 
EVGENII SHELIPOV #:

Давайте без хамства если бы я знал как сделать я бы не обращался сюда.

Вопрос очень простой нужно знать координаты надписи  с привязкой к горизонтальной линии как это высчитать я не знаю. 


В смысле " Давайте без хамства" ? Разве это я написал "помочь", а не "сделайте мне".

 
EVGENII SHELIPOV #:

Доброго времени суток!!! С новым годом всех!!!

Вод код удаляющий горизонтальную линию

Спасибо за помощь. 

Этого более чем достаточно

//-------------------------------------------------------------------+  Команда на удаление линий отображающую среднюю цену
   if(CountTrade() == 0)
     {
      ObjectsDeleteAll(0,"AveragePriceLine");
     }
EVGENII SHELIPOV #:

Вопрос очень простой нужно знать координаты надписи  с привязкой к горизонтальной линии как это высчитать я не знаю. 

Здесь тебе поможет

ChartTimePriceToXY

ChartXYToTimePrice

 
Tretyakov Rostyslav #:

Этого более чем достаточно

Здесь тебе поможет

ChartTimePriceToXY

ChartXYToTimePrice

Ростислав спасибо за подсказку  но что то я делаю не так. 

Мне нужно пока изменения только по оси 0Y  но надпись не хочет женится с горизонтальной линией. 

Прикладываю код и скриншот подскажите где ошибка?  

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Расчет среденй цены (0)-buy (1)-sell ()-all                                |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetAveragePrice(int ot=-1)
  {
   double order_lots = 0, order_price = 0, avg_price = 0;
   int x = 0, y = 0;
     {
      for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
           {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
              {
               if(OrderType()==ot||ot<0)
                 {
                  order_lots += OrderLots();
                  order_price += OrderOpenPrice() * OrderLots();
                 }
              }
           }
        }
     }
   avg_price = NormalizeDouble(order_price / order_lots, Digits);

   if(ObjectFind(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot))!=0)
      ObjectCreate(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJ_HLINE, 0, 0, avg_price);
   else
      ObjectSetDouble(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_PRICE,avg_price);
   if(ot==0)
      ObjectSet("AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_COLOR, clrLime);
   ObjectCreate("signal4",OBJ_LABEL,0,0,0,0,0);
   ObjectSet("signal4",OBJPROP_XDISTANCE,500);
   ChartTimePriceToXY(0, 0, 0,avg_price, x, y);
   ObjectSet("signal4",OBJPROP_YDISTANCE, y + 10);
   ObjectSetText("signal4","- Средняя цена сетки ордеров на покупку",14,"Times New Roman", clrLime);
   if(ot==1)
      ObjectSet("AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_COLOR, clrRed);
   ObjectCreate("signal3",OBJ_LABEL,0, 0, 0, 0, 0);
   ObjectSet("signal3",OBJPROP_XDISTANCE, 500);
   ChartTimePriceToXY(0, 0, 0, avg_price, x, y);
   ObjectSet("signal3",OBJPROP_YDISTANCE, y + 10);
   ObjectSetText("signal3","- Средняя цена сетки ордеров на продажу", 14, "Times New Roman", clrRed);
   return(avg_price);
  }


 
EVGENII SHELIPOV #:

Ростислав спасибо за подсказку  но что то я делаю не так. 

Мне нужно пока изменения только по оси 0Y  но надпись не хочет женится с горизонтальной линией. 

Прикладываю код и скриншот подскажите где ошибка?  

Не забывай про скобки

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Расчет среденй цены (0)-buy (1)-sell ()-all                                |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetAveragePrice(int ot=-1)
  {
   double order_lots = 0, order_price = 0, avg_price = 0;
   int x = 0, y = 0;
     {
      for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
           {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
              {
               if(OrderType()==ot||ot<0)
                 {
                  order_lots += OrderLots();
                  order_price += OrderOpenPrice() * OrderLots();
                 }
              }
           }
        }
     }
   avg_price = NormalizeDouble(order_price / order_lots, Digits);

   if(ObjectFind(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot))!=0)
      ObjectCreate(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJ_HLINE, 0, 0, avg_price);
   else
      ObjectSetDouble(0,"AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_PRICE,avg_price);
   if(ot==0)
     {
      ObjectSet("AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_COLOR, clrLime);
      ObjectCreate("signal4",OBJ_LABEL,0,0,0,0,0);
      ObjectSet("signal4",OBJPROP_XDISTANCE,500);
      ChartTimePriceToXY(0, 0, 0,avg_price, x, y);
      ObjectSet("signal4",OBJPROP_YDISTANCE, y + 10);
      ObjectSetText("signal4","- Средняя цена сетки ордеров на покупку",14,"Times New Roman", clrLime);
     }
   if(ot==1)
     {
      ObjectSet("AveragePriceLine"+IntegerToString(ot),OBJPROP_COLOR, clrRed);
      ObjectCreate("signal3",OBJ_LABEL,0, 0, 0, 0, 0);
      ObjectSet("signal3",OBJPROP_XDISTANCE, 500);
      ChartTimePriceToXY(0, 0, 0, avg_price, x, y);
      ObjectSet("signal3",OBJPROP_YDISTANCE, y + 10);
      ObjectSetText("signal3","- Средняя цена сетки ордеров на продажу", 14, "Times New Roman", clrRed);
     }
   return(avg_price);
  }
 
Tretyakov Rostyslav #:

Не забывай про скобки

Нет чего то еще не хватает

 
EVGENII SHELIPOV #:

Нет чего то еще не хватает

Должны быть ошибки в журнале
 

Копируем в массив 

MqlRates CopySymb[];  
if(CopyRates(mSymbol,PERIOD_CURRENT,0,6,CopySymb)<0) return;
Print( ArrayMaximum(???) );

Как получить максимальный high в массиве?

1...183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845...2693
Новый комментарий