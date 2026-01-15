Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1835

Andrey Sokolov #:

Спасиб, не дочитал еще.

Здесь хорошие исходники для примера

Оставшиеся у меня вопросы по DLL я решал здесь

 
Tretyakov Rostyslav #:

Чего такого нет?

Такого что показано на снимке Андрея.

 
Andrey Sokolov #:

Сначала делал для 4, но сейчас актуально для 5, и там та-же ошибка, не находит функцию в dll


Андрей обратите внимание на эти слова в документации

Не рекомендуется использовать полностью квалифицированное имя загружаемого модуля вида Drive:\Directory\FileName.Ext. 
Библиотеки MQL4 загружаются из папки terminal_dir\MQL4\Libraries. 
Если библиотека не была найдена, то производится попытка загрузить библиотеку из папки terminal_dir\experts.

об этом написано и в документации mql5. Следовательно, .dll'ка должна находиться в папке Libraries. Разве нет?

Andrey Sokolov #:

С импортом функций, пока не получилось сделать, проблему описал первым постом на предыдущей странице.

Пытаюсь сделать по другому, как в справке

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/import

Пока не могу понять, это я не правильно по указанному примеру делаю, или пример не верный.

Начнем с начала. Ты библиотеку подо что создаешь? Надо под .Net, в доках, кстати, именно он и указан и под ним работает точно. Под .Core и UWP можете попробовать, самому лень, потом расскажите.


 
Alexey Viktorov #:

Андрей обратите внимание на эти слова в документации

об этом написано и в документации mql5. Следовательно, .dll'ка должна находиться в папке Libraries. Разве нет?

Переместил и указал #import "TestLib.dll", ошибка та-же. Сам dll файл и без этого находит.

 
Vladimir Simakov #:

Начнем с начала. Ты библиотеку подо что создаешь? Надо под .Net, в доках, кстати, именно он и указан и под ним работает точно. Под .Core и UWP можете попробовать, самому лень, потом расскажите.


да,  под .Net

 
Andrey Sokolov #:

да,  под .Net

А метод статичный?

 

всех с наступающим новым годом!

Спасибо всем кто помогал советом и кодом мне в этом году)

теперь ищу функцию для задания временного интервала в работе робота.

задача такая:

робот с мартином торгует Buy/Sell одной сделкой (закрытие тейк/стоп)

если лотность превышает заданную в параметрах советника, то требуется отложить открытие следующей сделки на n- часов/дней.

через какие функции решать данную задачу?

с чего начать писк?

может у кого есть готовый пример?

 
законопослушный гражданин #:

теперь ищу функцию для задания временного интервала в работе робота.

И вас с НГ. Что вы сами сделали, и что у вас не получается?

 
Vladimir Simakov #:

А метод статичный?

Да. Вот сделал максимально просто, в приложении подключил, там работает.

