Спасиб, не дочитал еще.
Здесь хорошие исходники для примера
Оставшиеся у меня вопросы по DLL я решал здесь
Чего такого нет?
Такого что показано на снимке Андрея.
Сначала делал для 4, но сейчас актуально для 5, и там та-же ошибка, не находит функцию в dll
Андрей обратите внимание на эти слова в документации
об этом написано и в документации mql5. Следовательно, .dll'ка должна находиться в папке Libraries. Разве нет?
С импортом функций, пока не получилось сделать, проблему описал первым постом на предыдущей странице.
Пытаюсь сделать по другому, как в справке
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/import
Пока не могу понять, это я не правильно по указанному примеру делаю, или пример не верный.
Начнем с начала. Ты библиотеку подо что создаешь? Надо под .Net, в доках, кстати, именно он и указан и под ним работает точно. Под .Core и UWP можете попробовать, самому лень, потом расскажите.
Переместил и указал #import "TestLib.dll", ошибка та-же. Сам dll файл и без этого находит.
Начнем с начала. Ты библиотеку подо что создаешь? Надо под .Net, в доках, кстати, именно он и указан и под ним работает точно. Под .Core и UWP можете попробовать, самому лень, потом расскажите.
да, под .Net
А метод статичный?
всех с наступающим новым годом!
Спасибо всем кто помогал советом и кодом мне в этом году)
теперь ищу функцию для задания временного интервала в работе робота.
задача такая:
робот с мартином торгует Buy/Sell одной сделкой (закрытие тейк/стоп)
если лотность превышает заданную в параметрах советника, то требуется отложить открытие следующей сделки на n- часов/дней.
через какие функции решать данную задачу?
с чего начать писк?
может у кого есть готовый пример?
теперь ищу функцию для задания временного интервала в работе робота.
И вас с НГ. Что вы сами сделали, и что у вас не получается?
А метод статичный?
Да. Вот сделал максимально просто, в приложении подключил, там работает.