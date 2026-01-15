Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1834

Alexey Viktorov #:

Андрей, очень странный подход у вас к изучению программирования. Вот я ни разу не пытался работать с .dll файлами, но посмотрев документацию обратил внимание на

а в вашем коде где объявление функций?

И дальше в примере

перечислены функции к которым предполагается обращение из кода…

А в вашем коде где функции???

С импортом функций, пока не получилось сделать, проблему описал первым постом на предыдущей странице.

Пытаюсь сделать по другому, как в справке

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/import

Пока не могу понять, это я не правильно по указанному примеру делаю, или пример не верный.

 
Приветствую. Может кто подсказать, как добавить функцию торговли по времени в советник mt4. Чтобы советник работал допустим с 00.00 до 23.00, а оставшийся час ничего не делал. Может есть у кого кусок кода и как его реализовать. Спасибо.
 
Приветствую. Может кто подсказать, как добавить функцию торговли по времени в советник mt4. Чтобы советник работал допустим с 00.00 до 23.00, а оставшийся час ничего не делал. Может есть у кого кусок кода и как его реализовать. Спасибо.

Вы сами вообще пробовали? Что у вас не получилось? Там хоть в строчном, хоть во временном формате сравнение работает без сложностей.

 
Пример не верный!

Я начинал по этим статьям

https://www.mql5.com/ru/articles/249

https://www.mql5.com/ru/articles/5563

 
Вопрос в теме mql4 и я не сразу понял что это вопрос об mql5. В mql4 такого нет.

А тестовую dll'ку вы сделали?

 
Вопрос в теме mql4 и я не сразу понял что это вопрос об mql5. В mql4 такого нет.

А тестовую dll'ку вы сделали?

Чего такого нет?

 
Вопрос в теме mql4 и я не сразу понял что это вопрос об mql5. В mql4 такого нет.

А тестовую dll'ку вы сделали?

Сначала делал для 4, но сейчас актуально для 5, и там та-же ошибка, не находит функцию в dll


#property strict

#import "C:\Users\Андрей\source\repos\ConsoleAppForMql\TestLib\bin\Debug\TestLib.dll"
int Inc();
#import

int OnInit(){

Print("  до вызова Inc()");

int x = Inc();

Print(" Inc()  "+ (string)x);

return(INIT_SUCCEEDED);}

void OnDeinit(const int reason){

}
void OnTick(){

}
 
Tretyakov Rostyslav #:

Пример не верный!

Я начинал по этим статьям

https://www.mql5.com/ru/articles/249

https://www.mql5.com/ru/articles/5563

 спасиб, буду грызть. 

Если есть работающий пример, то, думаю, это очень бы упростило.

 
 спасиб, буду грызть. 

Если есть работающий пример, то, думаю, это очень бы упростило.

Я уже писал

первый пост

 
Я уже писал

первый пост

Спасиб, не дочитал еще.

