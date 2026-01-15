Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1834
Андрей, очень странный подход у вас к изучению программирования. Вот я ни разу не пытался работать с .dll файлами, но посмотрев документацию обратил внимание на
а в вашем коде где объявление функций?
И дальше в примере
перечислены функции к которым предполагается обращение из кода…
А в вашем коде где функции???
С импортом функций, пока не получилось сделать, проблему описал первым постом на предыдущей странице.
Пытаюсь сделать по другому, как в справке
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/import
Пока не могу понять, это я не правильно по указанному примеру делаю, или пример не верный.
Приветствую. Может кто подсказать, как добавить функцию торговли по времени в советник mt4. Чтобы советник работал допустим с 00.00 до 23.00, а оставшийся час ничего не делал. Может есть у кого кусок кода и как его реализовать. Спасибо.
Вы сами вообще пробовали? Что у вас не получилось? Там хоть в строчном, хоть во временном формате сравнение работает без сложностей.
Пример не верный!
Я начинал по этим статьям
https://www.mql5.com/ru/articles/249
https://www.mql5.com/ru/articles/5563
Вопрос в теме mql4 и я не сразу понял что это вопрос об mql5. В mql4 такого нет.
А тестовую dll'ку вы сделали?
Вопрос в теме mql4 и я не сразу понял что это вопрос об mql5. В mql4 такого нет.
А тестовую dll'ку вы сделали?
Чего такого нет?
Вопрос в теме mql4 и я не сразу понял что это вопрос об mql5. В mql4 такого нет.
А тестовую dll'ку вы сделали?
Сначала делал для 4, но сейчас актуально для 5, и там та-же ошибка, не находит функцию в dll
Пример не верный!
спасиб, буду грызть.
Если есть работающий пример, то, думаю, это очень бы упростило.
спасиб, буду грызть.
Если есть работающий пример, то, думаю, это очень бы упростило.
Я уже писал
первый пост
Спасиб, не дочитал еще.