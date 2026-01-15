Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1833
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как подключить советник к dll на C# ?
Создаю приложение и библиотеку
Из приложения работает
Советник
Выдает
Предполагаю, что не может найти Method() тк это внутри класса ClassForMql, но как это указать не ясно.
Раз так, то 5. 4 тоже понадобится, но позже.
Вас ждет увлекательное путешествие в мир неуправляемого экспорта )))
Это действительно было очень увлекательно)))
с Console.ReadKey особо порадовало...
консоль надо ещё открыть, потому как её нет в MT, она закрыта
Это для тестирования из приложения
Если делать как в справке
то
.
Господа, подскажите, как сделать то?
Или может у кого есть пример как сделать?
#import "имя_файла"
...
#import
Описания функций следуют непосредственно за директивой #import "имя модуля".
Новая команда #import завершает блок описания импортируемых функций.
Может кто знает почему в справке так?
Спасиб. Одной ошибкой меньше. С остальным подскажите?
Андрей, очень странный подход у вас к изучению программирования. Вот я ни разу не пытался работать с .dll файлами, но посмотрев документацию обратил внимание на
а в вашем коде где объявление функций?
И дальше в примере
перечислены функции к которым предполагается обращение из кода…
А в вашем коде где функции???