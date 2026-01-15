Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1831
тейк улетел в космос
стоп сначала стоит, потом мгновенно улетает в космос вслед за тейком (по пути закрывая ордер)
не в этом дело как я понимаю.
поправьте если ошибаюсь: void OnTick()
если нет открытых ордеров и есть сигнал то vOrderOpenBuy() / vOrderOpenSell()
далее идет void vOrderModify(int iOTi) - то есть выставляются стопы и тейки и далее проверка на ошибки. всё.
то есть по сути, до тех пор пока ордер не закроется по стопу или тейку, то как либо его скорректировать в части трейлинга- не представляется возможным.
да он и не нужен по сути. нужно одно (максиммум двух) кратное перемещение стопа и тейка.
я несколько трейл советников проанализировал- схема у всех примерно как у вас.
сам пока думаю, как это реализовать.
Поправил
А всё потому, что у вас не работают правила:
Mihail Matkovskij, 2021.12.23 22:01
В общем, правила следующие.
Сделали бы уже давно и забили. Но нет...
Не выдержал и нашел вам готовый пример: https://www.mql5.com/ru/code/30808
И статью: https://www.mql5.com/ru/articles/134
Хоть там и сложно для новичков но думаю разберетесь, если тема вам действительно интересна.
Поправил
Спасибо!
не знал, что внутри функции void можно разместить double
А всё потому, что у вас не работают правила:
Сделали бы уже давно и забили. Но нет...
Не выдержал и нашел вам готовый пример: https://www.mql5.com/ru/code/30808
И статью: https://www.mql5.com/ru/articles/134
Хоть там и сложно для новичков но думаю разберетесь, если тема вам действительно интересна.
спасибо
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста функция Hour() возвращает текущий час последнего известного серверного времени по Гринвичу или текущее время вызываемое на компьютере???
А ответ на вопрос какой ???
А ответ на вопрос какой ???
Прости я думал ты умеешь читать
А кто вам сказал, что серверное время обязательно должно быть по Гринвичу?
