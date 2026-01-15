Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1748
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать
чтобы не вписывать все элементы которые хочу сложить, а просто указать 5 элементов
Нет, не то. Пока сделал так
Почему-то после цикла while дают разные результаты.
Хотел оптимизировать, чтобы постоянно не писать длинную строчку iHigh(NULL,PERIOD_H1,i), а забить её в переменную. Поменял в цикле на переменную, результат получился другой.
iHigh(NULL,PERIOD_H1,i) и double H=iHigh(NULL,PERIOD_H1,i); - это не одно и тоже?
смотря в каком контексте рассматривать..
Если ваш цикл while играет с i, то iHigh(NULL,PERIOD_H1,i) и H будут отличаться.. Потому что H хранит данные другой i
Да, вы правы, играется с i. Имею ввиду, спасибо
А можно как-то историю порезать? Когда загружаешь, то загружается лет за 20, а нужна года 2-3 назад...
С помощью клавиши "Shift" выбираешь не нужные данные и удаляешь
Благодарю
Добрый день, еще раз)
Второй вопрос:
хочу закрывать ордера частично. Но есть проблема, при частичном закрытие ордеров, как я понял меняется тикет ордера, и от этого последние становится первыми, а мне главное сохранить порядок открытия. Чтобы последние оставались последними. Как можно отследить прежний порядок. Цена открытия меняется? Если можно, с примерами)
Заранее спасибо