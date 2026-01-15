Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1741
Не могу сообразить, как вычислить цену центра подокна
Доливка или частичное закрытие, и тикет уже другой. Нужно определять какой тикет произошёл от какого и перезаписывать запомненный. Впрочем, не понятно о какой платформе речь - в обеих чуть по-разному, но всё равно нужно отслеживать.
Да, я только про МТ5 неттинг - тикет позы не меняется, пока она не обнулится, тогда следуюшим ордером открывается поза с новым тикетом. В МТ4 не так?
к минимуму прибавить максимум, разделить на 2?)
Простая сумма значений делённая пополам.
(0.177+(-0.242))/2 = 0.0625
Никаких других формул не существует. Как у вас получилось 0.65 не понимаю.
Точно, блин :(
Такая сумма получилась: примерно по центру установил перекрестие.
Спасибо!
Ещё:
Чем можно нарисовать объекты с привязкой к осям, а не к цене и времени? Канвас не предлагать
В MetaTrader 5 есть идентификатор позиции, который обычно и как правило соответствует тикету открывающего ордера, а есть тикеты ордеров, порождающих сделки, изменяющие позицию.
В MetaTrader 4 тикеты позиций, соответствуют тикетам ордеров, порождающих сделки, изменяющих позицию в MetaTrader 5 на счёте типа Неттинг.
Хэджевые счета одинаковые.
Ну значит Текстовая метка. Шрифт Wingdings, а код нужного символа смотри в стправке
Ну значит Текстовая метка. Шрифт Wingdings, а код нужного символа смотри в стправке
там же цена и время, а нужно по осям, каких-то расчетов, как я понял
можно конечно с помощью вычислений нагородить
А проверить?