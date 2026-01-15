Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1741

Не могу сообразить, как вычислить цену центра подокна


  double max=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,wndNum); // 0.117
  double min=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,wndNum); // -0.242
 // Print(max-min);
 
Artyom Trishkin #:

Доливка или частичное закрытие, и тикет уже другой. Нужно определять какой тикет произошёл от какого и перезаписывать запомненный. Впрочем, не понятно о какой платформе речь - в обеих чуть по-разному, но всё равно нужно отслеживать.

Да, я только про МТ5 неттинг - тикет позы не меняется, пока она не обнулится, тогда следуюшим ордером открывается поза с новым тикетом. В МТ4 не так?

 
Vitaly Muzichenko #:

Не могу сообразить, как вычислить цену центра подокна


к минимуму прибавить максимум, разделить на 2?)

 
Vitaly Muzichenko #:

Не могу сообразить, как вычислить цену центра подокна


Простая сумма значений делённая пополам.

(0.177+(-0.242))/2 = 0.0625

Никаких других формул не существует. Как у вас получилось 0.65 не понимаю.

 
Alexey Viktorov #:

Простая сумма значений делённая пополам.

(0.177+(-0.242))/2 = 0.0625

Никаких других формул не существует. Как у вас получилось 0.65 не понимаю.

Точно, блин :(

Такая сумма получилась: примерно по центру установил перекрестие.

Спасибо!

 

Ещё:

Чем можно нарисовать объекты  с привязкой к осям, а не к цене и времени? Канвас не предлагать

 
JRandomTrader #:

Да, я только про МТ5 неттинг - тикет позы не меняется, пока она не обнулится, тогда следуюшим ордером открывается поза с новым тикетом. В МТ4 не так?

В MetaTrader 5 есть идентификатор позиции, который обычно и как правило соответствует тикету открывающего ордера, а есть тикеты ордеров, порождающих сделки, изменяющие позицию.

В MetaTrader 4 тикеты позиций, соответствуют тикетам ордеров, порождающих сделки, изменяющих позицию в MetaTrader 5 на счёте типа Неттинг.

Хэджевые счета одинаковые.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ещё:

Чем можно нарисовать объекты  с привязкой к осям, а не к цене и времени? Канвас не предлагать

Ну значит Текстовая метка. Шрифт Wingdings, а код нужного символа смотри в стправке

 
Artyom Trishkin #:

Ну значит Текстовая метка. Шрифт Wingdings, а код нужного символа смотри в стправке

там же цена и время, а нужно по осям, каких-то расчетов, как я понял

можно конечно с помощью вычислений нагородить

 
Fast235 #:

там же цена и время, а нужно по осям, каких-то расчетов, как я понял

можно конечно с помощью вычислений нагородить

А проверить?

