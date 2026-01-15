Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1744
справка для профи, быстрее спросить, а именно нанять репетитора так сказать. поверьте, это дешевле и быстрее.но для обучения нужен специалист энтузиаст, а не просто глубокий профи, вам нужно правильно объяснить базу и все. остальные 10 тыс страниц. разнородной информации....
Благодарю за совет!
Подскажите плиз кому не трудно, mql5, эксперту нужно иногда записать значение времени чтобы потом считывать, но может быть аварийное завершение и тп и время сотрётся. Можно ли записать datetime в глобальную переменную терминала, но она же double, не возникнет проблем? или лучше какой то еще способ? Спасибо!
Подскажите плиз кому не трудно, mql5, эксперту нужно иногда записать значение времени чтобы потом считывать, но может быть аварийное завершение и тп и время сотрётся. Можно ли записать datetime в глобальную переменную терминала, но она же double, не возникнет проблем? или лучше какой то еще способ? Спасибо!
через union можно писать любые типы в double и читать обратно.
Вызовы функций правильнее.
Только функции должны быть логически законченными и понятными, что бы в ОнТик по коду можно было понимать логику работы.
Давай сюда файл. Это что-то новенькое, такого еще не слышал.
Переименуйте любой файл *.mq4 в любое расширение и попробуйте откомпилировать, и ничего не выйдет, компилятор его будет пытаться компилировать как-будто он МТ5.
Чтобы я там внутри файла не писал, типа(
не работает, пока файл обратно не переименую в *.mq4
Как это обойти, может кто-нибудь знает из профи?
Он вообще не компилирует!
Кинь файл. внутри можешь убрать все функции
Переименуйте любой файл *.mq4
include1.mqh:
script1.mq4 и script1.mq5:
Понял, проблема в этом:
нет теперь такого в языке.