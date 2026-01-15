Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1747
Спасиб.
Получается разные функции с одинаковыми названиями. А так чтоб именно можно было передавать разное количество параметров не сделать?
Нарисует даже с минимумом параметров
Приветствую. Подскажите, пожалста, можно ли сделать, и если да, то как.
Можно ли писать свои функции так, чтоб в написанные функции можно было передавать разное количество параметров?
Как, к примеру, в эту функцию, можно передать 4 или 5 параметров.
Результат
Помогите, пожалуйста, никак не могу понять в чем ошибка
Хотел равномерную волну, но почему-то "0" идет два раза
Почему NormalizeDouble иногда не срабатывает?
Принтом вывожу массив в журнал, почти все double значения выводятся до указанного 1 знака после запятой, а какие-нибудь 3-4 значения (из ста) с 15 знаками.
...
2021.11.15 04:01:07.821 Сов2 EURUSD,M1: 9.9
2021.11.15 04:01:07.724 Сов2 EURUSD,M1: 9.800000000000001
2021.11.15 04:01:07.675 Сов2 EURUSD,M1: 9.9
2021.11.15 04:01:07.626 Сов2 EURUSD,M1: 9.6
2021.11.15 04:01:07.577 Сов2 EURUSD,M1: 9.1
...
потому что условия путанные, на одной итерации цикла у Вас должен быть флаг up лишь в одном состоянии, а у Вас может быть true и в этой же итерации цикла стать false
я б вообще так написал:
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать
чтобы не вписывать все элементы которые хочу сложить, а просто указать 5 элементов
Если его переименовать в *.mq4 то все норм.
Если так компилировать то сыпятся ошибки.
У меня нет ошибок
Вообщем ладно, это не критично. Спасибо за помощь.