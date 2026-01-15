Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1745
Переименуйте любой файл *.mq4 в любое расширение и попробуйте откомпилировать, и ничего не выйдет, компилятор его будет пытаться компилировать как-будто он МТ5.
Чтобы я там внутри файла не писал, типа(
не работает, пока файл обратно не переименую в *.mq4
Как это обойти, может кто-нибудь знает из профи?
Сделай такой скрин папки с файлом
Добрый вечер господа программисты! Помогите разобраться!
Вот две функции при тестировании советника определения максимальной прибыли по счету и по валютной паре.
При тестировании происходят принципиально разные величине и это не своп и комиссии.
Помогите разобраться где ошибка. Заранее спасибо !!!!
одна считает общий профит закрытых сделок, а вторая открытых
Макар если не сложно для идиотов какая из них какая ?
Может скрипт такой есть
Можно ли как-то закачать историю только за год-два-три? Если более ранние данные не нужны.
Может скрипт такой есть
https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
код внизу, если робот мультисимвол, рекомендую, он загрузит историю, исключит ошибки получения хендла
задать с какого времени, есть возможность.
не проверял как сейчас работает загрузка истории, пол года назад, этот код из справки был необходим.
спасибо большое, попробую
Попробовал в МТ4 , 2021.11.14 17:01:40.506 Load History NZDCHF,M1: Start loadNZDCHF,M1from1635465600
К сожалению, ничего не происходит. Зашёл в архив котировок, там 16216 неизменно.
Первое проверь это
а второе - возможно у брокера нет такого объема котировок