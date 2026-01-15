Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1745

Sergey Zhukov #:

Переименуйте любой файл *.mq4 в любое расширение и попробуйте откомпилировать, и ничего не выйдет, компилятор его будет пытаться компилировать как-будто он МТ5.

Чтобы я там внутри файла не писал, типа(

не работает, пока файл обратно не переименую в *.mq4

Как это обойти, может кто-нибудь знает из профи?

Сделай такой скрин папки с файлом


 

Добрый вечер господа программисты!  Помогите разобраться!

Вот две функции при тестировании советника  определения максимальной прибыли по счету и по валютной паре.

При тестировании происходят принципиально разные величине и это не своп и комиссии.

Помогите разобраться где ошибка. Заранее спасибо !!!!

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|Расчет максимального абсолютного профита сетки ордеров (по инструменту)     |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetMaxProfitSymbol()
  {
   double oProfitSymbol = 0;
   for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
            if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
              {
               oProfitSymbol += OrderProfit();
               if(oProfitSymbol > MaxProfitSymbol)
                  MaxProfitSymbol = oProfitSymbol;
              }
           }
        }
     }
   return(MaxProfitSymbol);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|Расчет максимальной абсолютной прибыли сетки ордеров (по счету)             |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetMaxProfit()
  {
   Profit = AccountProfit();
   if(Profit > MaxProfit)
      MaxProfit = Profit;
   return(MaxProfit);
  }


  

 
одна считает общий профит закрытых сделок, а вторая открытых

 
MakarFX #:

одна считает общий профит закрытых сделок, а вторая открытых

Макар если не сложно для идиотов какая из них какая ?

 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар если не сложно для идиотов какая из них какая ?

я в порядке очереди и написал
 
Можно ли как-то закачать историю только за год-два-три? Если более ранние данные не нужны. 
Может скрипт такой есть
 
Ivan Butko #:
Можно ли как-то закачать историю только за год-два-три? Если более ранние данные не нужны. 
Может скрипт такой есть

https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

код внизу, если робот мультисимвол, рекомендую, он загрузит историю, исключит ошибки получения хендла

задать с какого времени, есть возможность.

не проверял как сейчас работает загрузка истории, пол года назад, этот код из справки был необходим.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным
Fast235 #:

https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

код внизу, если робот мультисимвол, рекомендую, он загрузит историю, исключит ошибки получения хендла

задать с какого времени, есть возможность.

не проверял как сейчас работает загрузка истории, пол года назад, этот код из справки был необходим.

спасибо большое, попробую

 
Fast235 #:

https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

код внизу, если робот мультисимвол, рекомендую, он загрузит историю, исключит ошибки получения хендла

задать с какого времени, есть возможность.

не проверял как сейчас работает загрузка истории, пол года назад, этот код из справки был необходим.

Попробовал в МТ4 , 2021.11.14 17:01:40.506 Load History NZDCHF,M1: Start loadNZDCHF,M1from1635465600

К сожалению, ничего не происходит. Зашёл в архив котировок, там 16216 неизменно. 



 
Ivan Butko #:

Попробовал в МТ4 , 2021.11.14 17:01:40.506 Load History NZDCHF,M1: Start loadNZDCHF,M1from1635465600

К сожалению, ничего не происходит. Зашёл в архив котировок, там 16216 неизменно.

Первое проверь это

а второе - возможно у брокера нет такого объема котировок

