А проверить?
Ещё:
Чем можно нарисовать объекты с привязкой к осям, а не к цене и времени? Канвас не предлагать
А крестик надо искать. Мне лениво…
Это что? И как это относится к построению объекта TextLabel с указанием требуемого кода символа фонта Wingdings в качестве текста?
если у него есть точка по осям ( время и цена на графике) он сможет поставить любой из символов, но у него задача не по времени и цене..т.е. городить придется с помощью вычислений
Ну значит Текстовая метка. Шрифт Wingdings, а код нужного символа смотри в стправке
У меня есть код, так вот текстовые метки с выводом русского текста на арабском компьютере выглядели как ??? ??? ????
Вот тут и вопрос: не будет-ли с Wingdings вместо стрелок отображать квадратики, насколько надёжен этот способ для языковых настроек компьютера пользователей?
эта таблица символов у всех одинаковая.
а может и нет, посмотрел в интернете, они по номерам еще делятся, не понятно....
у меня один раз было что отличалось.. так что ненадежная вещь.. Лучше рисовать в фотошопе и подключать ресурсами
у меня один раз было что отличалось.. так что ненадежная вещь.. Лучше рисовать в фотошопе и подключать ресурсами
ошиблись разок с индексацией, не до конца же дней теперь в фотошопе перерисовывать их
в MQL5 https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/wingdings
ошиблись разок с индексацией, не до конца же дней теперь в фотошопе перерисовывать их
я не ошибся, вместо значков у заказчика были толи кракозябры, толи буквы.. Уже не помню.. Может у него не было установлено шрифта Wingdings.. Догадки можно строить сколько угодно, факт в том, что если и использовать такой метод, то только адресно.. Не для всех прокатит.. Да я не про OBJ_ARROW говорил, а про шрифты которые как значки.. Их там толи 4 толи 5 шрифтов
Решил сделать наверное надёжно через OBJ_LABEL
Шрифт "Arial Black"
Конечный результат устраивает