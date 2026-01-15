Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1742

Artyom Trishkin #:

А проверить?

//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений          | 
//| устанавливает значения по умолчанию                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price) 
  { 
//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре 
   if(!time) 
      time=TimeCurrent(); 
//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid 
   if(!price) 
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
 
Vitaly Muzichenko #:

Ещё:

Чем можно нарисовать объекты  с привязкой к осям, а не к цене и времени? Канвас не предлагать

А крестик надо искать. Мне лениво…

 
Fast235 #:

Это что? И как это относится к построению объекта TextLabel с указанием требуемого кода символа фонта Wingdings в качестве текста?

 
Artyom Trishkin #:

Это что? И как это относится к построению объекта TextLabel с указанием требуемого кода символа фонта Wingdings в качестве текста?

если у него есть точка по осям ( время и цена на графике) он сможет поставить любой из символов, но у него задача не по времени и цене..

т.е. городить придется с помощью вычислений
 
Artyom Trishkin #:

Ну значит Текстовая метка. Шрифт Wingdings, а код нужного символа смотри в стправке

У меня есть код, так вот текстовые метки с выводом русского текста на арабском компьютере выглядели как ??? ??? ????

Вот тут и вопрос: не будет-ли с Wingdings вместо стрелок отображать квадратики, насколько надёжен этот способ для языковых настроек компьютера пользователей?

 
Vitaly Muzichenko #:

У меня есть код, так вот текстовые метки с выводом русского текста на арабском компьютере выглядели как ??? ??? ????

Вот тут и вопрос: не будет-ли с Wingdings вместо стрелок отображать квадратики, насколько надёжен этот способ для языковых настроек компьютера пользователей?

эта таблица символов у всех одинаковая.

а может и нет, посмотрел в интернете, они по номерам еще делятся, не понятно....

 
Fast235 #:

эта таблица символов у всех одинаковая.

 у меня один раз было что отличалось.. так что ненадежная вещь.. Лучше рисовать в фотошопе и подключать ресурсами 

 
Nikolay Ivanov #:

 у меня один раз было что отличалось.. так что ненадежная вещь.. Лучше рисовать в фотошопе и подключать ресурсами 

ошиблись разок с индексацией, не до конца же дней теперь в фотошопе перерисовывать их

в MQL5 https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/wingdings

 
Fast235 #:

ошиблись разок с индексацией, не до конца же дней теперь в фотошопе перерисовывать их

в MQL5 https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/wingdings

 я не ошибся, вместо значков у заказчика были толи кракозябры, толи буквы.. Уже не помню..  Может у него не было установлено шрифта Wingdings.. Догадки можно строить сколько угодно, факт в том, что если и использовать такой метод, то только адресно.. Не для всех прокатит..  Да я не про  OBJ_ARROW говорил, а про шрифты которые как значки.. Их там толи 4 толи 5 шрифтов 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Nikolay Ivanov #:

 у меня один раз было что отличалось.. так что ненадежная вещь.. Лучше рисовать в фотошопе и подключать ресурсами 

Решил сделать наверное надёжно через OBJ_LABEL

string Arrow = (label=="Flat"?"o":(label=="Divergence"?"x":">"));

Шрифт "Arial Black"

Конечный результат устраивает 

