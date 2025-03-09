Можно ли нарисовать одну метку с двумя разными цветами текста на MQL5?
ObjectSetInteger(chart_ID,lable2_name,OBJPROP_XDISTANCE,x+ObjectGetInteger(chart_ID,lable1_name,OBJPROP_XDISTANCE)+ ObjectGetInteger(chart_ID,lable1_name,OBJPROP_XSIZE);
сделайте привязку метки 2 зависимой от ширины метки 1
сделайте привязку метки 2 зависимой от ширины метки 1
Я не поняла это. Как это может быть полезно? Я использовал пример двух меток. Но что, если мне нужно 100 текст для отображения, то мне нужно 100 меток. Если количество увеличивается, я должен увеличить метку.
Поэтому я пытался понять, есть ли какой-то выход, чтобы я создал одну метку и показал на ней текст другого цвета с созданием любых других объектов. Есть ли выход?
Я не понял это. Как это может быть полезно? Я использовал пример двух меток. Но что, если мне нужно 100 текст для отображения, то мне нужно 100 меток. Если количество увеличивается, я должен увеличить метку.
значит будет 100 меток, OBJPROP_XDISTANCE каждой последующей = OBJPROP_XDISTANCE первой метки + сумма OBJPROP_XSIZE всех предшествующих
по вашему примеру:
void OnStart() { if(!LabelCreate(0, "1", 0, 10, 20, 0, "First Label", "Arial", 10, clrYellow)) Print("false"); if(!LabelCreate(0, "2", 0, ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_XDISTANCE)+ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_XSIZE), 20, 0, " ,Second Label", "Arial", 10, clrLime))
я вас дезинформировал. вот решение
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2741#comment_16390976
Почему я не могу создать объект на другом графике, если ObjectCreate принимает ChartID?
Я пытаюсь создать объект (например, линию) на другом графике с помощью ObjectCreate() , указывая ChartID в параметрах. Однако объект не создается.
Также я заметил, что если создать новый график через ChartCreate() и затем добавить на него индикатор с ChartIndicatorAdd() , то:
- Индикатор не работает корректно.
- Функции OnTimer() , Print() и другие не выполняются.
Возможные вопросы:
- Какие ограничения у ObjectCreate() при работе с другим графиком?
- Почему индикатор не работает на графике, созданном через ChartCreate()?
- Какие ограничения у ChartCreate() и ChartIndicatorAdd()?
- Есть ли способы обойти эти ограничения?
Буду благодарен за любые объяснения или примеры решений!
Одну нельзя, но можно множество.
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Можно ли нарисовать одну метку с двумя разными цветами текста на MQL5?
Maxim Kuznetsov, 2025.03.09 13:31
всё прекрасно создаётся..у вас либо где-то ошибка, либо не вызываете ChartRedraw и объект просто не прорисовывается
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Я создал этот скрипт:
Как можно видеть, я создал две разные метки для двух текстов, так как хотел иметь два разных цвета.
Но у меня неприятности, если текст увеличивается, то мне нужно больше рисовать метками. Следовательно, я хочу знать, есть ли какой-нибудь способ создать единый ярлык с разными цветными текстами?
Пожалуйста, дайте мне знать.