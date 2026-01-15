Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 868

проверил, все работает, или Вы не тот код изменяете или компилируете или ... ну терминал перегрузите что ли, но все работает точно

 
Я уже всё не однократно проверил. Если хотите убедится - могу через TeamViever всё показать

 
Вы лучше код ещё (дополнительно) прикрепляйте в виде файл к сообщения - так как в тексте, код не оформленный  (без шапки) и не понятно, для какого терминала код. 

 
Вот мой код


У вас extern uint. А что надо? Ну внимательней прочитайте ответы вам.
 
test.mq5  1 kb
 
extern в мт5 не отображает, только input


Вот теперь понятно, а я искал ошибку

 
Вот, правильно созданный индикатор - шапка присутствует, никаких "strict" - они и подавно в MQL5 не нужны, никаких "extern" - это прошлый век, пока индикатор ничего не отображает сразу указываем количество буферов "0" и количество построений "0":

#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots   0

А вот весь код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                              Copyright © 2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots   0
//--- input parameters
input uint x=10; // X
input uint y=20; // Y
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Дальше от этой болванки можно уже плясать.



Test.mq5  4 kb
 
Vladimir Karputov:

Вот, правильно созданный индикатор - шапка присутствует, никаких "strict" - они и подавно в MQL5 не нужны, никаких "extern" - это прошлый век, пока индикатор ничего не отображает сразу указываем количество буферов "0" и количество построений "0":

А вот весь код:

Дальше от этой болванки можно уже плясать.

Это не прошлый век - это реально крутая штука.

input нельзя изменять - нужно переназначать, а это дикость. С extern таких проблем нет, проблема только в том, что почему-то не работает в мт5

 
Vitaly Muzichenko:

Это не прошлый век - это реально крутая штука.

input нельзя изменять - нужно переназначать, а это дикость. С extern таких проблем нет, проблема только в том, что почему-то не работает в мт5

В справке написано что для чего нужно. И, да, это правильно, что введённый пользователем параметр нельзя программно менять. Хоть что-то принадлежать может пользователю :)
