Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 868
Вот мой код
проверил, все работает, или Вы не тот код изменяете или компилируете или ... ну терминал перегрузите что ли, но все работает точно
Я уже всё не однократно проверил. Если хотите убедится - могу через TeamViever всё показать
Вы лучше код ещё (дополнительно) прикрепляйте в виде файл к сообщения - так как в тексте, код не оформленный (без шапки) и не понятно, для какого терминала код.
extern в мт5 не отображает, только input. Ну и
Artyom Trishkin, 2019.06.03 16:15У вас extern uint. А что надо? Ну внимательней прочитайте ответы вам.
Вот теперь понятно, а я искал ошибку
Вот, правильно созданный индикатор - шапка присутствует, никаких "strict" - они и подавно в MQL5 не нужны, никаких "extern" - это прошлый век, пока индикатор ничего не отображает сразу указываем количество буферов "0" и количество построений "0":
Дальше от этой болванки можно уже плясать.
Это не прошлый век - это реально крутая штука.
input нельзя изменять - нужно переназначать, а это дикость. С extern таких проблем нет, проблема только в том, что почему-то не работает в мт5
