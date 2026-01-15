Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2125
Да сделай уже как надо. Чего мучить человека правкой и объяснениями каждой строки. У него нет желания научиться, просто надо сделать очередную задумку нахаляву…
Зря ты так, он не ищет халявы
Ну да, я неправильно выразился. Если делать самому по постоянным подсказкам, то это уже не халява.
В начале кода добавь переменную
далее при открытии лимиток с магиком делаешь проверку(желтый цвет) и после открытия меняешь переменную (зеленый цвет)
далее при открытии лимиток без магика делаешь проверку(желтый цвет) и после открытия меняешь переменную (зеленый цвет)
еще одна проверка перед лимитками
в личку написал
Добрый день всем!
Взгляните, пожалуйста, на индикатор.
Можно ли его увеличить в размерах – либо за счет увеличения размера шрифта, либо каким то другим способом, известным только вам.
Мелковат он для меня.
Сам я пытался это сделать, но что то не складывается у меня в одну «кучу» шрифт и таблица.
Или эта система не поддается увеличению?
Спасибо!
Скачал, открыл редактором кода. Во-первых это декомпил. Говоря простым языком, это краденное. Во-вторых, код написан с ошибками - компилятор на них ругается. Ну например, в функцию передаётся массив не по ссылке. Ну и прочее... Я исправил ошибки, перекомпилировал, кинул на график. В результате на графике окно с набором валютных пар и нулями. Шрифт можно увеличить, но для этого нужно увеличить и размер прямоугольной панели, на фоне которой стоят надписи. Ну, то есть, сделать всё можно, но это КРАДЕННОЕ. Посмотрел-посмотрел, удалил всё напрочь. Тем более, что оно ещё и непонятного назначения.
Ответ на Ваш вопрос я дал. Ответ положительный. Но это краденное. Подумайте!
в общем переделал я стопы. доп.лимитки выставляются не тралятся, но стопы и тейки к ним не выставляются. ошибок не выдает
сделал несколько вариантов: если лимитки выставлются то без стопов, если со стопами, то лимитки тоже тралиться начинают. Короче сломал голову.
проверки магиками везде стоят
Это первое что увидел
Это тоже не правильно
Всегда равно "0" - это явно неправильно!
хорошо, спасибо.
в модификации это уже опечатки от усталости вчера.
Вот почитай что сказали на другом форуме
А это мой пост
Я давно уже хочу сказать такое как тебе сказал Z****X но не хочу никого обижать. А ведь это сказано не для того чтобы обидеть. Действительно у программиста мозг как-то по другому работает. Можно сказать как у идиота. М. Ботвинник сказал «Компьютер это идиот.» вот и попробуй поговорить с идиотом… Сам таким станешь.
Теперь попробуй словами описать любую часть твоего кода.
Не стесняйся, если не сможешь сказать что происходит при выполнении кода, тебе лучше не заниматься этим.
Как говорится «Не царское дело в п****е ковыряться. Прикажу и в***т»
Ну что за неполиткорректный ответ?! - надо более дипломатически, нельзя так прямо без редактирования излагать свои мысли
" Теперь попробуй словами описать любую часть твоего кода." - это действительно полезно!
остальное, чисто прорыв "дамбы на дер..мо-хранилище".
я не собираюсь становиться программистом, чтобы писать коды на продажу как ты. Это вынужденная мера для меня.
Ветка называется "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам " - кто хочет, тот участвует в помощи и обсуждении.
Пока что вся "помощь" от тебя, что я видел: " Теперь попробуй словами описать любую часть твоего кода."