Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1521
Не то сравниваешь вместо "per"должны быть показания rsi
то есть так?
Да, но нельзя просто переписывать один индикатор в другой.
Построй логику работы индикатора, а потом пиши.
В данном случае не вся логика понятна или есть лишний данные которые не используются.
посмотрите на скрине что у меня получилось.
идея у меня такова.
если rsi выше уровня 70 и свеча закрылась ниже открытия - должен быть сигнал на селл
если rsi ниже уровня 30 и свеча закрылась выше открытия то сигнал на бай.
не судите строго я только пытаюсь немного научится))))
теперь скажите что я делал не так?
1) скрины вставляй в сообщения при помощи кнопки
2)согласно твоего условия - правильно так
спасибо. буду разбираться
а как написать такое условие * если rsi пересекает снизу вверх AlertLevDn то бай? это возможно или нужна дополнительно скользящая?
Твой вопрос и дает тебе ответ...
если rsi пересекает снизу вверх - значит текущее значение выше, а предыдущее ниже
текущее значение
предыдущее надо сделать
после этого сравнить
если RSI2 меньше AlertLevDn и RSI больше AlertLevDn
у тебя бай)
понял. спасибо)
исправь
Приветствую, подскажите, пожалста. МТ5
Нужно получить значения Bollinger Bands.
пишу
выводит что-то схожее с double_max.
При этом период, смещение, и остальное получает корректно