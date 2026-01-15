Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1518
Нашел новый индикатор, хотел его поставить на советник. но дело в том что он открывает сделки на каждой свече. Подскажите как сделать так чтоб он открывал только по сигналу стрелки
во первых индикатор вовсе не новый, а даже очень старый. Настолько старый, что его интерфейсы устарели даже для 4-ки
во вторых он перерисовывается. Ровно на HalfLength (по умолчанию 5 баров, задаётся в параметрах)
и наконец - как открывать сделки советнику на 90% зависит от советника, то есть без кода советника всё бестолку
ок. понял. А если например взять 2 таких индикатора с разными периодами и написать такое условие * если 1 индикатор показывает стрелку вверх и 2 индикатор показывает стрелку вверх на одной свече то выдавать например алерт и стрелку на график*. Не подскажете как можно такое реализовать? Нужно добавлять буфер или можно создать индикатор чтоб следил за сигналами обеих? Ну и если не тяжело то приведите пример как это сделать
Добавляешь в советник два iCustom с разными периодами и (возможно) будет тебе счастье.
ок, попробую. спасибо
И снова здравствуйте ))) Кто может подсказать что за индикатор?
Уважаемые, пытаюсь написать индикатор типа ЗигЗаг по количеству пройденных пунктов.
Написать самому к сожалению не хватает знаний, решил переделать чужой индикатор.
Вот что вышло
И вроде правильно рисует, но запаздывает
На скрине цена уже прошла 50 пунктов, а индикатор не рисует.
Помогите решить проблему, пожалуйста.
вот выкладывал для МТ5 ЗЗ по пунктам
https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
должен в МТ4 работать если в основном цикле расчета измените нумерацию
Игорь спасибо, но МТ4 некорректно работает.
Подскажи что нужно исправить