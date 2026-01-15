Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2132

Tretyakov Rostyslav #:


Никаких)

Так уж и "никаких"?
 
Sergey Gridnev #:
Так уж и "никаких"?

Паранойя?

 
Sergey Gridnev #:
Если во время срабатывания лимитного ордера не будет связи с сервером, то он останется без стопа и тейка. На сколько это рисковано решать Вам.

спасибо

 
Tretyakov Rostyslav #:

Паранойя?

Если Вы что-то не поняли, перечитайте сообщения. 🤷🏻‍♂️
 
Sergey Gridnev #:
Если Вы что-то не поняли, перечитайте сообщения. 🤷🏻‍♂️
Я все понял, а вот Вам надо внимательнее читать и вопросы и ответы.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Я все понял, а вот Вам надо внимательнее читать и вопросы и ответы.

Макар, а ведь Сергей прав. Если потеряется тырнет и активируется ордер без стопов, из этого может вырасти большая проблема…

 
Alexey Viktorov #:

Макар, а ведь Сергей прав. Если потеряется тырнет и активируется ордер без стопов, из этого может вырасти большая проблема…

Я не говорил что он не прав.

Был вопрос о возможностях кода и я на него ответил.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Я не говорил что он не прав.

Был вопрос о возможностях кода и я на него ответил.

На вопрос

Ответ

Доброго времени суток. Есть проблема, которую немогу решить. Интересует решение под MT4, но и под MT5 по идее должно быть универсальное.

// ===== Пересчет под пятизнак =========
//--- Пересчет под разные цифры котировок ---
//--- 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures; 3 - CFD for indices ---
   int MarginCalculationMode = (int)MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINCALCMODE);
   if(MarginCalculationMode <1) //Forex
     {
      if(_Digits==2 || _Digits==3 || _Digits==5)
        {
         //      StopLoss           *= 10;
         TakeProfit           *= 10;
         Min_Distance         *= 10;
         //      MaxSpread          *= 10;
         Slippage             *= 10;
        }
     }
//--- 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures; 3 - CFD for indices ---
   else //CFD;Futures;CFD for indices
     {

     }
// ===== Пересчет под пятизнак END =====

Задаю в меню EA настройки по четырехзнаку, так удобнее и привычнее.

Под пятизнак на Forex инструментах пересчет без проблем и на металлах тоже, если металлы котируются как Forex.

А вот на Крипте начинаются чудеса. Подобрать опытным путем коэфициент для крипты нереально, он разный на всех криптах и индексах.

Может есть универсальный способ ?


 

Alexey Viktorov #:

Тебе об этом и сказали.

Я ответил что проблем в реализации кода "никаких", о возможных проблемах во время торговли - вопроса не было.
