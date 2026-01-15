Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2132
Никаких)
Так уж и "никаких"?
Паранойя?
Если во время срабатывания лимитного ордера не будет связи с сервером, то он останется без стопа и тейка. На сколько это рисковано решать Вам.
спасибо
Паранойя?
Если Вы что-то не поняли, перечитайте сообщения. 🤷🏻♂️
Я все понял, а вот Вам надо внимательнее читать и вопросы и ответы.
Макар, а ведь Сергей прав. Если потеряется тырнет и активируется ордер без стопов, из этого может вырасти большая проблема…
Я не говорил что он не прав.
Был вопрос о возможностях кода и я на него ответил.
На вопрос
Ответ
????
А это
Тебе об этом и сказали.
Доброго времени суток. Есть проблема, которую немогу решить. Интересует решение под MT4, но и под MT5 по идее должно быть универсальное.
Задаю в меню EA настройки по четырехзнаку, так удобнее и привычнее.
Под пятизнак на Forex инструментах пересчет без проблем и на металлах тоже, если металлы котируются как Forex.
А вот на Крипте начинаются чудеса. Подобрать опытным путем коэфициент для крипты нереально, он разный на всех криптах и индексах.
Может есть универсальный способ ?
Alexey Viktorov #:
Тебе об этом и сказали.