Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1482
А подскажите еще пожалуйста , как сохранить в желтую переменную голубое значение с точностью до 5 знака, если тестирование происходит на минутном графикеСпасибо
А чему равно Lou?
А чему равно Lou?
А как узнать после открытия ордера, какое выражение из 3 из if оказалось истинным?
А как узнать после открытия ордера, какое выражение из 3 из if оказалось истинным?
В такой интерпретации никак...надо разделитья не могу понять смысла...
У меня минутный график и по одному из выражений в условии открылся ордер. Как понять по какому выражению именно открылся. Например если по первому выражению, то я , например выставлю отложку на покупку с одними параметрами, если по второму выражению, то я выставлю отложку на покупку с другими параметрами, если по третьему выражению, то выставлю отложку на продажу.
1) Каждые 4 часа у тебя(при появлении нового лоу) будут выполнятся все три условия
2) если ты видишь в этом смысл, раздели
Лови
В подходе к написанию кода есть чему поучиться. За это отдельная благодарность. Только у Вас всё же горизонтальная привязка объекта текст по времени к последнему бару получается (DoTime = TimeCurrent()+(Period()*60*7). В результате имеем эффект смещения текста, при смещении графика (скрины). Я как раз хочу от этого уйти и сделать привязку по оси Х к правому краю экрана, скажем в 20 пикселей. Т.е. чтобы это расстояние оставалось неизменным, как при движении линии вверх/вниз, так и при смещении графика. Пока не получилось. Собственно нужна лишь строчка кода с указанием положения текста. Остальное я понимаю.
Обратите внимание на перевод времени и цены в координаты XY в пикселях
Читайте цену линии, преобразуйте её в пиксели и назначайте координаты объекту "Текстовая метка" по оси Y, а координата оси Х останется неизменной.
1) Каждые 4 часа у тебя(при появлении нового лоу) будут выполнятся все три условия
Спасибо за подсказку.
Если выражения не разделать, а поместить их в одном операторе if()через || , то выполняться будет только 1 условие - первое слева направо , которое будет истинным....если я не ошибаюсь.Но как я понял, при таком формате невозможно будет узнать в программе какое конкретно выражение было истинным.
Доброго дня! Подскажите, как в mql4 привязать текст к линии, чтобы при перемещении последней надпись также смещалась,
Line And Text Indicator Ver 1
Индикатор перемещает текст вслед за линией. Вставьте название линии во входном параметре.
Точно!