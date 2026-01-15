Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1481
Спасибо за ценную информацию
Еще подскажите пожалуйста, а как запомнить в переменную какое по ходу выражение оказалось истинным? А точнее - вычисленный в функции минимум к свече какого таймфрейма относится? Как сохранить в переменную индентификатор этого ТФ?
Спасибо
Просто объявите bool переменные
Спасибо за полезную информацию.
А подскажите еще пожалуйста , как сохранить в желтую переменную голубое значение с точностью до 5 знака, если тестирование происходит на минутном графике
Спасибо.
Доброго дня! Подскажите, как в mql4 привязать текст к линии, чтобы при перемещении последней надпись также смещалась, как на скринах. Знаю, что есть два способа привязки объекта: в пикселях к углу экрана и в координатах время/цена. В первом варианте получу статичный текст, да и во втором не совсем, то что хочу. С координатой цены (вертикальной привязкой) понятно - беру цену линии и добавляю к ней пару _Point, чтобы текст был чуть выше линии. А вот как быть со временем? К последнему бару привязывать не хочу ибо разное смещение графика будет тянуть за собой надпись вправо-влево. Здесь бы сделать жёсткую горизонтальную привязку к правому краю экрана, но не пойму как.
Линии сам рисуешь или индикатор?
Линия создаётся индикатором при загрузке. Текст нужен, чтобы информацию об этом уровне показывать сразу над линией, а не выводить в Алерт (Алерт работает).
Выложи код создания линий
int OnInit()
{
//Создадим линию "name_line", если её пока нет
if(ObjectFind(0, name_line) == -1)
{
//Если цена не задана, то установим ее на уровне текущей цены Ask
if(!price_line)
price_line = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
//Сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//Создаём линию
if(!ObjectCreate(0, name_line, OBJ_HLINE, 0, 0, price_line))
Print("Линия Line. Ошибка ", GetLastError());
//
ObjectSet(name_line, OBJPROP_COLOR, color_line); //Цвет линии
ObjectSet(name_line, OBJPROP_STYLE, style_line); //Стиль линии
ObjectSet(name_line, OBJPROP_WIDTH, width_line); //Толщина линии
ObjectSet(name_line, OBJPROP_BACK, back_line); //Передний/задний план
ObjectSet(name_line, OBJPROP_SELECTABLE, selection_line);//Доступность объекта для клика мышью.
ObjectSet(name_line, OBJPROP_SELECTED, selection_line); //Выделенность объекта. О - не выделен при создании
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
Лови
Ого сколько! Я думал дело в паре строчек кода) Буду осмысливать. Спасибо!
А подскажите еще пожалуйста , как сохранить в желтую переменную голубое значение с точностью до 5 знака, если тестирование происходит на минутном графикеСпасибо