Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1484
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По умолчанию 1. И если объявление количества построений не поможет, тогда приступаем к варианту Б.
Спасибо, буду знать.
Проблема была, как ты и говорил в инициализации.
Доброго дня всем! Насколько я понял, функция int start() или void start() устаревшая, но пока работает. Теперь вместо неё нужно использовать void OnStart(). Но вот какое наблюдение. В индикаторе, в котором не требуется работа с массивами, заменяю int OnCalculate() на start() - индикатор работает, а вот замена на OnStart() нарушает работу. Получается, что start() и OnStart() не равноценны? И стоит ли использовать start() или при очередном обновлении МТ4 она вообще перестанет работать?
OnStart для скриптов и сервисов
Так и start() для скриптов, но в индикаторе работает. Я понять хочу, её вообще можно использовать?
Так и start() для скриптов, но в индикаторе работает. Я понять хочу, её вообще можно использовать?
OnStart нельзя в индикаторах использовать
start был ранее для всего: советники индикаторы скрипты stratstop
OnStart нельзя в индикаторах использовать
start был ранее для всего: советники индикаторы скрипты stratstop
Понял. Благодарю!
OnStart нельзя в индикаторах использовать
start был ранее для всего: советники индикаторы скрипты stratstop
МОЖНО...
при этом индикатор ведёт себя как скрипт, если OnStart есть - то он исполняется и по его завершению __индикатор__ выгружается
из-за того что индикаторы исполняются в потоке чарта, вот пока OnStart не завершится, чарт будет "подвешен"
МОЖНО...
при этом индикатор ведёт себя как скрипт, если OnStart есть - то он исполняется и по его завершению __индикатор__ выгружается
из-за того что индикаторы исполняются в потоке чарта, вот пока OnStart не завершится, чарт будет "подвешен"
МОЖНО...
при этом индикатор ведёт себя как скрипт, если OnStart есть - то он исполняется и по его завершению __индикатор__ выгружается
из-за того что индикаторы исполняются в потоке чарта, вот пока OnStart не завершится, чарт будет "подвешен"
проверил.
В МТ4 - OnStart работает в индикаторе!
индикатор не выгружается
В МТ5 - OnStart не исполняется в индикаторе!
Поэтому это скорее упущение в том, что в мт4 его не запретили.