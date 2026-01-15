Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1484

По умолчанию 1. И если объявление количества построений не поможет, тогда приступаем к варианту Б.

Спасибо, буду знать.

Проблема была, как ты и говорил в инициализации.

 
Доброго дня всем! Насколько я понял, функция int start()  или void start() устаревшая, но пока работает. Теперь вместо неё нужно использовать void OnStart(). Но вот какое наблюдение. В индикаторе, в котором не требуется работа с массивами, заменяю int OnCalculate() на  start() - индикатор работает, а вот замена на  OnStart() нарушает работу. Получается, что  start() и  OnStart() не равноценны? И стоит ли использовать  start() или при очередном обновлении МТ4 она вообще перестанет работать?
 
Доброго дня всем! Насколько я понял, функция int start()  или void start() устаревшая, но пока работает. Теперь вместо неё нужно использовать void OnStart(). Но вот какое наблюдение. В индикаторе, в котором не требуется работа с массивами, заменяю int OnCalculate() на  start() - индикатор работает, а вот замена на  OnStart() нарушает работу. Получается, что  start() и  OnStart() не равноценны? И стоит ли использовать  start() или при очередном обновлении МТ4 она вообще перестанет работать?
OnStart для скриптов и сервисов 
 
OnStart для скриптов и сервисов 

Так и  start() для скриптов, но в индикаторе работает. Я понять хочу, её вообще можно использовать?

 
Так и  start() для скриптов, но в индикаторе работает. Я понять хочу, её вообще можно использовать?

OnStart нельзя в индикаторах использовать

start был ранее для всего: советники индикаторы скрипты stratstop

 
OnStart нельзя в индикаторах использовать

start был ранее для всего: советники индикаторы скрипты stratstop

Понял. Благодарю!

 
OnStart нельзя в индикаторах использовать

start был ранее для всего: советники индикаторы скрипты stratstop

МОЖНО...

при этом индикатор ведёт себя как скрипт, если OnStart есть - то он исполняется и по его завершению __индикатор__ выгружается

из-за того что индикаторы исполняются в потоке чарта, вот пока OnStart не завершится, чарт будет "подвешен"

 
Доброго времени, подскажите пожалуйста, возможно ли изменить на одном графике цвет стоп уровней для отложенных ордеров, при этом что бы цвет стоп уровней существующей  позиции  остался прежним, т.к. неудобно когда на графике несколько стоп уровней одного цвета и не понятно какой из них относится к позиции, а какой к отложенному ордеру. Может быть возможно добавлять комментарий к стоп уровням или есть еще какой-то вариант их разграничения на графике? Нужно для скрипта, понятно, что для советника можно обойти этот момент.
 
МОЖНО...

при этом индикатор ведёт себя как скрипт, если OnStart есть - то он исполняется и по его завершению __индикатор__ выгружается

из-за того что индикаторы исполняются в потоке чарта, вот пока OnStart не завершится, чарт будет "подвешен"

Это какая то внештатная фишка ?
 
МОЖНО...

при этом индикатор ведёт себя как скрипт, если OnStart есть - то он исполняется и по его завершению __индикатор__ выгружается

из-за того что индикаторы исполняются в потоке чарта, вот пока OnStart не завершится, чарт будет "подвешен"


проверил.

В МТ4 - OnStart работает в индикаторе! 

sfesf


индикатор не выгружается


В МТ5 - OnStart не исполняется в индикаторе! 



Поэтому это скорее упущение в том, что в мт4 его не запретили. 

