Не нашёл в документации такую привязку.
Ведь крайняя правая вертикаль не имеет такого параметра как дата..
Время крайнего правого бара окна можно узнать путем сложения времени левого крайнего бара окна (CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) и количества баров в окне (CHART_WIDTH_IN_BARS). Цена имеется. По дате и цене можно вывести текст.
Но, на мой взгляд, указание отступа в пунктах - плохо. Лучше делать отступ в пикселях. В таком случае может потребоваться дополнительное использование ChartTimePriceToXY().
Время крайнего правого бара окна можно узнать путем сложения времени левого крайнего бара окна (CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) и количества баров в окне (CHART_WIDTH_IN_BARS). Цена имеется. По дате и цене можно вывести текст.
Но, на мой взгляд, указание отступа в пунктах - плохо. Лучше делать отступ в пикселях. В таком случае может потребоваться дополнительное использование ChartTimePriceToXY().
Там наверху окна графика есть треугольник. Он, как правило смещён круто вправо от центра окна.
Понятно, что слева баров поместится куда больше. Если к крайнему бару прибавить время крайнего левого бара, то справа мы выйдем за границу окна.
А он был? Я не видел. Может я что-то не знаю?
void OnStart() { datetime time=iTime(_Symbol,0,0);// current bar if (!ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT)) ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true); double shift=ChartGetDouble(0,CHART_SHIFT_SIZE,0); Print (shift); ObjectCreate(0,"V_Line_Test",OBJ_VLINE,0,time+(long)(shift*PeriodSeconds()),0); ChartRedraw(); Sleep (8000); ObjectDelete(0,"V_Line_Test"); }
Все на месте, вроде...
Тут есть пример.
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Мне хотелось бы, чтоб, скажем, советником я создал на графике горизонтальную линию и над нею текст с некой информацией. Надпись всегда на неком расстоянии выше линии, скажем, на 5 пунктов. Далее, скажем так, я переместил линию на новое место и, с приходом нового тика надпись отыскала мою линию и снова встала на 5 пунктов выше линии (возможно с новым текстом).
Посмотрел справку для размещения текста. Есть привязка объекта по координатам х-у, есть привязка к отступам от краёв окна, есть привязка через пару дата-цена. В том-то весь и фокус, чтоб текст был прилеплен всегда к крайней правой вертикали окна (ну, может на неком, небольшом расстоянии от неё), а вверх-вниз катался вслед за линией. Возможно это вообще осуществить в коде? Ведь крайняя правая вертикаль не имеет такого параметра как дата. Хотелось бы, чтоб это было примерно так: