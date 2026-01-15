Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1480
в весь массив buffer[] записывается значение 0.0, и buffer[2] или buffer[6] равен 0.0.
А если
ArrayInitialize(buffer, EMPTY_VALUE );
при этом значении соответственно пустое значение задается
Здравсвтвуйте, подскажите пожалуйста .... не допонимаю при инициализации массива
в весь массив buffer[] записывается значение 0.0, и buffer[2] или buffer[6] равен 0.0.
А если
при этом значении соответственно пустое значение задается
Да. Именно так. Только вы должны помнить, что EMPTY_VALUE это не пустота в нашем понимании, а DBL_MAX
Да. Именно так. Только вы должны помнить, что EMPTY_VALUE это не пустота в нашем понимании, а DBL_MAX
как сделать так, что бы индикатор рисовался в фоне, за свечками?
Всем доброго времени суток!
Есть сложное условие
if (Bid - iLow( NULL ,PERIOD_H4,1)>=0.0030||Bid - iLow( NULL ,PERIOD_H1,1)>=0.0030||Bid - iLow( NULL ,PERIOD_M30,1)>=0.0030)
ВОПРОС 1. Программа начинает проверять выражения на истинность СЛЕВА- НАПРАВО или СПРАВО - НАЛЕВО?
ВОПРОС 2. Если ИСТИНЕ соответствует первое по ходу выполнения программы выражение, будет ли программа проверять на ИСТИНУ последующие выражения?
Спасибо.
Если ИСТИНЕ соответствует первое по ходу выполнения программы выражение, то программа посчитает условие выполненным и следующие за условием команды операции и пр. выражения будут выполнены.
Слева->направо. Не будет проверять.
Спасибо за ценную информацию
Еще подскажите пожалуйста, а как запомнить в переменную какое по ходу выражение оказалось истинным? А точнее - вычисленный в функции минимум к свече какого таймфрейма относится? Как сохранить в переменную индентификатор этого ТФ?
Спасибо