Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1480

Здравсвтвуйте, подскажите пожалуйста .... не допонимаю при инициализации массива  
ArrayInitialize(buffer,0.0);

в весь массив buffer[] записывается значение 0.0, и  buffer[2] или  buffer[6] равен 0.0.

А если  

ArrayInitialize(buffer,
EMPTY_VALUE );

при этом значении соответственно пустое значение задается 

 
Да. Именно так. Только вы должны помнить, что EMPTY_VALUE это не пустота в нашем понимании, а DBL_MAX

 
Alexey Viktorov:

Да. Именно так. Только вы должны помнить, что EMPTY_VALUE это не пустота в нашем понимании, а DBL_MAX

Спасибо!) Хорошего дня!)
 
как  сделать так, что бы индикатор рисовался в фоне, за свечками?
 
Andrey Dik:
как  сделать так, что бы индикатор рисовался в фоне, за свечками?
. Вот так
 

Всем доброго времени суток!
Есть сложное условие  

if (Bid - iLow( NULL ,PERIOD_H4,1)>=0.0030||Bid - iLow( NULL ,PERIOD_H1,1)>=0.0030||Bid - iLow( NULL ,PERIOD_M30,1)>=0.0030)


ВОПРОС 1. Программа начинает проверять выражения на истинность СЛЕВА- НАПРАВО или СПРАВО - НАЛЕВО?
ВОПРОС 2. Если ИСТИНЕ соответствует первое по ходу выполнения программы выражение, будет ли программа проверять на ИСТИНУ последующие выражения? 

Спасибо.

 
Слева->направо. Не будет проверять.
Ещё приоритеты операторов.
 
Выражение не имеет смысла, если прописано в OnTick
 
Если ИСТИНЕ соответствует первое по ходу выполнения программы выражение, то программа посчитает условие выполненным и следующие за условием команды операции и пр. выражения будут выполнены.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Слева->направо. Не будет проверять.
Ещё приоритеты операторов.

Спасибо за ценную информацию

Еще подскажите пожалуйста, а как запомнить в переменную какое по ходу выражение оказалось истинным? А точнее -  вычисленный в функции минимум к свече какого таймфрейма относится? Как сохранить в переменную индентификатор этого ТФ?
Спасибо

