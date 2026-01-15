Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1479

Новый комментарий
 
Valeriy Yastremskiy:

Привычка с бейсика. Спокойней с ним) Можно и без него.) И если условие в несколько мест вставлять, то запись короче.

Спасибо
 
ANDREY:

Внизу мой первоначальный код без твоих добавок

Внизу с твоими последними усовершенствованиями



Может быть  if(TimeSeconds(TimeCurrent())==0) нужно применять только на тех участках где не открываются ордера, а где ищется очередной минимум?

Если я не ошибаюсь благодаря твоей функции мой код начала исполняться только в начале каждой минутной свечи, поэтому и открывает ордера не корректно.


Спасибо за помощь.

Ну вот вы и сами дошли до проблем…

ANDREY:

Я был бы рад если бы таймер у меня молотил. Но как выяснилось на тестере МТ4 таймер не работает.

А в чём разница?

  • Код исполняется в OnTick() каждую минуту
  • Код исполняется в OnTimer() каждую минуту
Подсказка: В OnTimer() время не привязано к времени бара.
 
Alexey Viktorov:

Ну вот вы и сами дошли до проблем…

А в чём разница?

  • Код исполняется в OnTick() каждую минуту
  • Код исполняется в OnTimer() каждую минуту
Подсказка: В OnTimer() время не привязано к времени бара.

Спасибо за ценную информацию

А к чему привязано время в  OnTimer()?
 
ANDREY:

Спасибо за ценную информацию

А к чему привязано время в  OnTimer()?

Не обращай внимания...

Код исполняется в OnTick() каждую минуту, после того как ты прописал if (Minute() != х), но проверяет значение  Minute() на каждом тике.

OnTimer() привязан к времени инициализации EventSetTimer()



 
MakarFX:

Не обращай внимания...

Код исполняется в OnTick() каждую минуту, после того как ты прописал if (Minute() != х), но проверяет значение  Minute() на каждом тике.

OnTimer() привязан к времени инициализации EventSetTimer()



Понял. Спасибо. Вопросов больше не осталось.....как мне кажется.

 
MakarFX:

Не обращай внимания...

Код исполняется в OnTick() каждую минуту, после того как ты прописал if (Minute() != х), но проверяет значение  Minute() на каждом тике.

OnTimer() привязан к времени инициализации EventSetTimer()


Макар, не хами. Я когда сказал тебе чтобы не дурил голову человеку, именно это (в том числе) и подозревал… Именно не соответствие заданному расстоянию в пунктах из-за задержки времени. А ты до этого дошёл только сейчас.
 
Alexey Viktorov:
Макар, не хами. Я когда сказал тебе чтобы не дурил голову человеку, именно это (в том числе) и подозревал… Именно не соответствие заданному расстоянию в пунктах из-за задержки времени. А ты до этого дошёл только сейчас.

Алексей, я не хамил, просто человек только вникает в MQL и твоя фраза "Код исполняется в OnTick() каждую минуту " вводит в заблуждение.

Ты умный кодер и мне неоднократно помогал, но иногда твои посты запаздывают и опять таки вводят в заблуждение.

Хамить даже в мыслях не было)

 
MakarFX:

Алексей, я не хамил, просто человек только вникает в MQL и твоя фраза "Код исполняется в OnTick() каждую минуту " вводит в заблуждение.

Ты умный кодер и мне неоднократно помогал, но иногда твои посты запаздывают и опять таки вводят в заблуждение.

Хамить даже в мыслях не было)

Тогда как понять эту фразу

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

MakarFX, 2021.05.21 14:55

Не обращай внимания...

Код исполняется в OnTick() каждую минуту, после того как ты прописал if (Minute() != х), но проверяет значение  Minute() на каждом тике.

OnTimer() привязан к времени инициализации EventSetTimer()

А запаздывают мои сообщения по причине, либо отсутствия вообще компа радиусе видимости, либо уезжаю по делам… Что, в общем-то одно и то-же, либо занялся домашними делами, либо по домашним делам уехал…

Что касается моей фразы «Код исполняется в OnTick() каждую минуту» просто надо совместить эту фразу с цитируемым сообщением и выделенной в нём фразе. И тогда всё сложится.

Ладно, мир-дружба-жвачка.
 
Alexey Viktorov:

Тогда как понять эту фразу

А запаздывают мои сообщения по причине, либо отсутствия вообще компа радиусе видимости, либо уезжаю по делам… Что, в общем-то одно и то-же, либо занялся домашними делами, либо по домашним делам уехал…

Что касается моей фразы «Код исполняется в OnTick() каждую минуту» просто надо совместить эту фразу с цитируемым сообщением и выделенной в нём фразе. И тогда всё сложится.

Ладно, мир-дружба-жвачка.
 

Попытался поискать по форуму, но что-то так и не смог найти корректно работающего варианта для такой задачи:

Необходимо посчитать прибыль/убыток в пипсах (да, для тестера стратегий) для любого инструмента, любой суммы в валюте депозита и любого размера контракта.

Например: для XAGUSD, для лота размером 0.05, и для суммы 15000 RUB (рублевый депозит) узнать, сколько это в пипсах?

Может, кто-то заморочился и написал уже этот велосипед?

1...147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486...2693
Новый комментарий