Спасибо за ценную информацию

Привычка с бейсика. Спокойней с ним) Можно и без него.) И если условие в несколько мест вставлять, то запись короче.
Внизу мой первоначальный код без твоих добавок
Внизу с твоими последними усовершенствованиями
Может быть if(TimeSeconds(TimeCurrent())==0) нужно применять только на тех участках где не открываются ордера, а где ищется очередной минимум?
Если я не ошибаюсь благодаря твоей функции мой код начала исполняться только в начале каждой минутной свечи, поэтому и открывает ордера не корректно.
Спасибо за помощь.
Ну вот вы и сами дошли до проблем…
Я был бы рад если бы таймер у меня молотил. Но как выяснилось на тестере МТ4 таймер не работает.
А в чём разница?
Спасибо за ценную информациюА к чему привязано время в OnTimer()?
Спасибо за ценную информациюА к чему привязано время в OnTimer()?
Не обращай внимания...
Код исполняется в OnTick() каждую минуту, после того как ты прописал if (Minute() != х), но проверяет значение Minute() на каждом тике.
OnTimer() привязан к времени инициализации EventSetTimer()
Понял. Спасибо. Вопросов больше не осталось.....как мне кажется.
Макар, не хами. Я когда сказал тебе чтобы не дурил голову человеку, именно это (в том числе) и подозревал… Именно не соответствие заданному расстоянию в пунктах из-за задержки времени. А ты до этого дошёл только сейчас.
Алексей, я не хамил, просто человек только вникает в MQL и твоя фраза "Код исполняется в OnTick() каждую минуту " вводит в заблуждение.
Ты умный кодер и мне неоднократно помогал, но иногда твои посты запаздывают и опять таки вводят в заблуждение.
Хамить даже в мыслях не было)
Тогда как понять эту фразу
А запаздывают мои сообщения по причине, либо отсутствия вообще компа радиусе видимости, либо уезжаю по делам… Что, в общем-то одно и то-же, либо занялся домашними делами, либо по домашним делам уехал…
Что касается моей фразы «Код исполняется в OnTick() каждую минуту» просто надо совместить эту фразу с цитируемым сообщением и выделенной в нём фразе. И тогда всё сложится.
Попытался поискать по форуму, но что-то так и не смог найти корректно работающего варианта для такой задачи:
Необходимо посчитать прибыль/убыток в пипсах (да, для тестера стратегий) для любого инструмента, любой суммы в валюте депозита и любого размера контракта.
Например: для XAGUSD, для лота размером 0.05, и для суммы 15000 RUB (рублевый депозит) узнать, сколько это в пипсах?
Может, кто-то заморочился и написал уже этот велосипед?