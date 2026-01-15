Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1451
Добрый день, пожалуйста помогите понять...
Ф-ия MathMax возвращает максимальное из двух числовых значений, т.е. получается возвращает из двух одинаковых массивов high[rates_total] с разницой в -1 и -2 бара максимальное числовое значение?
Простыми словами : в первом массиве 12345 а во втором 1234 то ф-ия вернет 5?
Нет. Функция вернёт 12345
Будет возвращено максимальное значение из двух, находящихся по адресам high[rates_total-1] и high[rates_total-2]
Если по адресу high[rates_total-1] находится значение 12345, а по адресу high[rates_total-2] находится значение 1234, то какое из этих двух значений больше?
12345 явно больше 1234 на целый порядок. Будет возвращено значение 12345 из high[rates_total-1]
Спасибо... о тут возникает вопрос в рациональности строки если high[rates_total-1] уже больше на один бар чем high[rates_total-2]
Или тут смысл в другом?
Спасибо.
При чём тут бары?
Вы сравниваете значения High, находящихся на двух барах одного массива. rates_total-1 и rates_total-2 указывают на то, значения каких двух баров вы сравниваете.
Вы сравниваете значения High баров, находящихся по индексам rates_total-1 и rates_total-2, а не значения индексов.
То, о чём вы подумали, будет выглядеть так: MathMax(rates_total-1, rates_total-2) - вот тут всегда будет возвращаться rates_total-1.
Подскажите как суммировать все значения в тексте? Этот код только создает
вы хотите получить значения баланс минус эквити ? напишите подробно
Всем доброго времени суток!
В МТ4 , на модели ВСЕ ТИКИ , на минутных свечах , я тестирую советника. Моя задача - сделать так что бы программа на исполнение кода тратила как можно меньше времени. Но что меня удивило!!!!
При этом коде программа проверяет каждый тик и тратит на исполнение кода 6 сек. 375 миллисекунд
При этом коде, как мне казалось, программа должна проверять не каждый тик , а только первый тик каждой минутной свечи и в разы меньше тратить времени на исполнение кода.
Но программа потратила времени 6 сек. 219 миллисекунд. Из этого я сделал вывод, что не смотря на то, код предписывает программе проверять выражение в скобках только 1 раз в 60 секунд, программа все равно проверяет это выражение почти на каждом тике и тратит почти столько же времени на исполнение как и предыдущем коде.
Затем я изменил модель на ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ и прогнал второй вариант. Но программа потратила времени на его исполнение так же 6 сек. 219 миллисекунд.
ВОПРОС . Можно ли заставить программу на МТ4 на модели ВСЕ ТИКИ, на минутных свечах , проверять не каждый тик , а только первый тик новой минутной свечи, что бы тратить времени на исполнение кода НАМНОГО меньше. Если можно , то при помощи какой функции, или языковой конструкции?
Спасибо.
Изменил свой код в соответствии с Вашим кодом
Время потраченное программой на исполнение кода.... 6 , 235 , то есть меньше чем с моим кодом(6.375),но не в разы
А должно быть, как мне кажется, в разы меньше, поскольку программа должна проверять значение тика только 1 раз в начале открытия каждой минутной свечи.
Кто из нас ошибся.....как мне кажется.