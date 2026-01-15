Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2099
Функция start()
Какую роль выполняет второй for-цикл? (линия и без него нормально рисуется)
Зачем отключать ? С этого сайта вредоносных программ быть неможет, от слова никогда!
Есть индикатор изображающий МА для разных ТФ (добавлен ниже).
Усредняет BufferS
#property indicator_color1 NULL
вместо "NULL" поставь любой цвет и увидишь вторую МА
Автообновление, бывает, срабатывает как вредоносная программа ))
Как получить номер бара наивысшего и наименьшего значения за прошлый день?
Задача: выяснить, что появилось раньше = минимум, или максимум
--
P.S. Получилось так, но может есть ещё вариант?
На мой взгляд это лучший вариант.
Только вот это
я не понял.
но может есть ещё вариант?
если задача решается для МТ4, то можно эти функции использовать:
https://docs.mql4.com/ru/series/ihighest
https://docs.mql4.com/ru/series/ilowest
единственное, что потребуется сделать - это узнать номера баров М1 начала дня и конца дня
Нужно перевернуть объект FIBO, если хай появился раньше
---
Для мт4/5