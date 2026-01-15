Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1447
дак вот у умельцев и хотел спросить потому как сам базовый
я искал по форуму - вот только это может заменить https://www.mql5.com/ru/forum/157690#comment_3807848
А вы уверены что это ему надо для тестера?
Зачем для тестера? спросили ---- из эксперта установить индикатор
Зачем для тестера? спросили ---- из эксперта установить индикатор
Но ссылку вы дали на совет для тестера. При запуске советника в тестере с визуализацией грузится шаблон с именем советника, если такового нет, грузится с именем «tester.tpl» и если и такого нет, то шаблон по умолчанию.
я сделал панель в отдельном окне индикатора набрасываешь советника и приходится потом индикатор набрасывать что бы все отображалось хотелось что бы индикатор вызывался при набрасывании советника из советника
Так не проще, сохранить шаблон
какая разница - выхода кроме шаблона нет
вот вопрос и ответ
Так не проще, сохранить шаблон
и из советника вызвать шаблон ?
можно и советника - но Вам зачем ?
вот есть функция
какая разница - выхода кроме шаблона нет
Ну спасибо… Я хоть увидел себя шесть лет назад… Был такой-же как вы сейчас. Не думая давал советы не впопад.
Что касается шаблона: Если в шаблоне есть индикатор, но нет советника, то загрузится шаблон без советника… А если шаблон с советником??? Вы уверены, что советник загруженный по шаблону не станет применять шаблон и тем самым зациклит и повесит терминал?