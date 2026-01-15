Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1447

Aleksandr Egorov:

дак вот у умельцев и хотел спросить потому как сам базовый 

я искал по форуму - вот только это может заменить https://www.mql5.com/ru/forum/157690#comment_3807848


    Alexey Viktorov 
    2015.12.07 18:35        RU





Сделай шаблон с именем советника, чтобы на графике был индикатор с нужными настройками и будет тебе счастье.
SanAlex:

А вы уверены что это ему надо для тестера?

Alexey Viktorov:

А вы уверены что это ему надо для тестера?

Зачем для тестера? спросили ---- из эксперта установить индикатор

Aleksandr Egorov 2021.04.15 17:28 #14457      RU
как вызвать индикатор из советника что бы при набрасывании советника на график в нижней части графика появлялся индикатор
 
я сделал панель в отдельном  окне индикатора набрасываешь советника и приходится потом индикатор набрасывать что бы все отображалось хотелось что бы индикатор вызывался при набрасывании советника из советника  панель
 
SanAlex:

Зачем для тестера? спросили ---- из эксперта установить индикатор

Но ссылку вы дали на совет для тестера. При запуске советника в тестере с визуализацией грузится шаблон с именем советника, если такового нет, грузится с именем «tester.tpl» и если и такого нет, то шаблон по умолчанию.

Aleksandr Egorov:
я сделал панель в отдельном  окне индикатора набрасываешь советника и приходится потом индикатор набрасывать что бы все отображалось хотелось что бы индикатор вызывался при набрасывании советника из советника 

Так не проще, сохранить шаблон 

Alexey Viktorov:

Но ссылку вы дали на совет для тестера. При запуске советника в тестере с визуализацией грузится шаблон с именем советника, если такового нет, грузится с именем «tester.tpl» и если и такого нет, то шаблон по умолчанию.

какая разница - выхода кроме шаблона нет

вот вопрос и ответ

ChartIndicatorAdd 2 

 
SanAlex:

Так не проще, сохранить шаблон 

и из советника вызвать шаблон ?

Aleksandr Egorov:

и из советника вызвать шаблон ?

можно и советника - но Вам зачем ?

вот есть функция 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           ChartApplyTemplate.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')

ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame;                   // Change TimeFrame - Current = dont changed
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   bool errTemplate;
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(TimeFrame!=PERIOD_CURRENT)
        {
         ChartSetSymbolPeriod(prevChart,ChartSymbol(prevChart),TimeFrame);
        }
      errTemplate=ChartApplyTemplate(prevChart,Template+".tpl");
      if(!errTemplate)
        {
         Print("Error ",ChartSymbol(prevChart),"-> ",GetLastError());
        }
      if(currChart<0)
         break;
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      i++;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
SanAlex:

какая разница - выхода кроме шаблона нет 

Ну спасибо… Я хоть увидел себя шесть лет назад… Был такой-же как вы сейчас. Не думая давал советы не впопад.

Что касается шаблона: Если в шаблоне есть индикатор, но нет советника, то загрузится шаблон без советника… А если шаблон с советником??? Вы уверены, что советник загруженный по шаблону не станет применять шаблон и тем самым зациклит и повесит терминал?

