Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1446

Artyom Trishkin:
Из цикла убери

Тогда что сюда?

   for(i = 0; i < counter - a; i++) {
     // buf_3[i] = iMAOnArray(Array_1, 0, period, 0, MODE_SMMA, i);
      SmoothedMAOnBuffer(counter, prev_calculated, i, period, Array_1, buff);
      buf_3[i] = buff[0];
   }

Обновил

Мне индикатор не нужен, просто зацепило то, что не могу его запустить в мт5!

prom18:

Здравствуйте.

Подскажите как в советнике сделать "окошко" куда можно было бы вбить определенную цену, чтобы советник с ней потом работал. (см. картинку)

OBJ_EDIT

Объект "Поле ввода".

 
Vitaly Muzichenko:

Тогда что сюда?

Обновил

Мне индикатор не нужен, просто зацепило то, что не могу его запустить в мт5!

Я пока далеко. Попозже.
Вызов этой функции - уже полноценный цикл.
Сначала в одном цикле готовишь массив данных, а уже после этого цикла вызываешь эту функцию. В ней указываешь подготовленный массив данных и массив-приемник. Всё. Массив-приёмник будет заполнен сглаженными данными из первого массива данных.
 
как вызвать индикатор из советника что бы при набрасывании советника на график в нижней части графика появлялся индикатор 
 

ау есть кто нить живой

 
Andrey Sokolov:

OBJ_EDIT

Объект "Поле ввода".

Спасибо.
Aleksandr Egorov:
как вызвать индикатор из советника что бы при набрасывании советника на график в нижней части графика появлялся индикатор 

ChartIndicatorAdd - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5

ChartIndicatorAdd

SanAlex:

ChartIndicatorAdd - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5


спасибо! забыл написать только что для мт4 в мт5 видел в мт4 видимо нет такой функции  

Aleksandr Egorov:

спасибо! забыл написать только что для мт4 в мт5 видел в мт4 видимо нет такой функции  

не знаю про мт4 - но думаю умельцы наверное нашли какой не будь способ и для мт4  

 
SanAlex:

не знаю про мт4 - но думаю умельцы наверное нашли какой не будь способ и для мт4  

дак вот у умельцев и хотел спросить потому как сам базовый 

