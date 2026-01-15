Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1446
Из цикла убери
Тогда что сюда?
Обновил
Мне индикатор не нужен, просто зацепило то, что не могу его запустить в мт5!
Здравствуйте.
Подскажите как в советнике сделать "окошко" куда можно было бы вбить определенную цену, чтобы советник с ней потом работал. (см. картинку)
OBJ_EDIT
Объект "Поле ввода".
ау есть кто нить живой
как вызвать индикатор из советника что бы при набрасывании советника на график в нижней части графика появлялся индикатор
ChartIndicatorAdd - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
спасибо! забыл написать только что для мт4 в мт5 видел в мт4 видимо нет такой функции
не знаю про мт4 - но думаю умельцы наверное нашли какой не будь способ и для мт4
дак вот у умельцев и хотел спросить потому как сам базовый