Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это для меня,
будет лишний лаг пока по графику все точки расставятся при компиляции
при необходимости (например перекомпил.) создать в OnDeinit переменную терминала expetname.deinitreason.ChartId() и дать её флаг temporary, поместить код причины туда. Так-же с сопутсвующими данными (мало-ли чё понадобиться)
в OnInit - смотреть если переменная есть, то действовать от её значения.
и там-же в любом случае такую переменную удалять..
---
hint - нештатные завершения ловятся примерно так-же, но наоборот :-) В OnInit переменная проверяется и создаётся, в OnDeinit удаляется. Если произошла критическая ошибка и советник/терминал просто свалился, то переменная останется.
при необходимости (например перекомпил.) создать в OnDeinit переменную терминала expetname.deinitreason.ChartId() и дать её флаг temporary, поместить код причины туда. Так-же с сопутсвующими данными (мало-ли чё понадобиться)
в OnInit - смотреть если переменная есть, то действовать от её значения.
и там-же в любом случае такую переменную удалять..
---
hint - нештатные завершения ловятся примерно так-же, но наоборот :-) В OnInit переменная проверяется и создаётся, в OnDeinit удаляется. Если произошла критическая ошибка и советник/терминал просто свалился, то переменная останется.
с файлами и глобальными переменными знаком, не стоит того, городить это, может разработчики уберут с компиляции - 0, или вообще добавят состояние, что Терминал стартовал, я туда например может еще подгрузку истории добавлю для мультисимвола, вместо input
Всем привет! Идея была сделать свечи, объема, разным цветом, в зависимости от направления свечей(вверх или вниз). Однако последняя свеча получается разноцветная из-за изменений во времени направления свечи. А со временем получаются и все разноцветные. Вопрос как изменить цвет последней свечи, а остальные не трогать. Или может другая какая идея.
Обнулять ненужные буферы
iVolume_UP[i]=EMPTY_VALUE;
ссылка на отдельную тему - https://www.mql5.com/ru/forum/365021
такая проблема у меня:
Известный индикатор шпион в OnChartEvent, 7 символов, новый бар через SERIES_LASTBAR_DATE
принт показал, что пропуск сигнала из-за того что - пришел сигнал от индикатора через кастом событие, прошла проверка на новый бар с помощью SERIES_LASTBAR_DATE и
в принте данные прошлого бара, а не нового..., примерно на 50 сделок в общем по 7 символам, проскакивает такая, что можно посмотреть, есть идеи? пинг 150.
процессор Ryzen 3700x 16 потоков
----
кто использует подобную схему мультисимвола, замеряли подобное на 2-3 терминалах в реалтайме, демо например, на М1 ждать от пару часов до пол дня такой пропуск, при 40-50 сделок в сутки
загрузка процессора несколько % роботом, почти спит.
одна сделка на 30-50, ладно, может закрыться и в плюс и в минус, но
у меня есть система подсчета общей прибыли, достаточно хитрая, и там должна участвовать эта сделка сейчас, а не на следующем сигнале
можно и глубже копнуть на 5 лет назад.если событийная модель кривая, прошу разработчиков сообщить, чтобы от нее отказаться, судя по начальным постам по шпиону, где тестировали разные варианты, был тоже разброс и пропуски?
Обнулять ненужные буферы
Если применяется функция ArraySetAsSeries(Buffer, true)
то разворачивается только индексация? Или значения буфера тоже разворачиваются?
Ребят подскажите, что то я запутался с индексацией в буферах индикатора mql5.
Если применяется функция ArraySetAsSeries(Buffer, true)
то разворачивается только индексация? Или значения буфера тоже разворачиваются?
При true нулевой бар буфера индикатора - это крайний правый на графике. При false - крайний левый.
Спасибо.скрывает основное окно графика, и подокна установленного индикатора.
Артём подскажи пожалуйста ещё момент.
Функция
Как то можно скрыть только основное окно графика? При этом, чтоб осталось видимым подокно индикатора.