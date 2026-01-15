Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1432
Всем привет.
Я думаю выгрузить в Excell
и там пошаманить с фильтрами.
Помогите сделать алерт для индикатора, не могу найти подобный с сигналом
Вроде работает.
если BUY или SELL - нужно на оборот, поменяйте местами
Хм.... попробовал, не то. На график не выкладывается (((
Что значит «На график не выкладывается»?
Приветствую. Подскажите, пожалста, как сделать активацию с сервера?
Или примеры, если есть.
Вопрос больше в том что на сервере должно быть, может есть пример серверной части для такой задачи.
Активацию чего?
Советника по номеру
Достаточно файла типа 123456789.txt
Советник обращается на сервер если файл есть скачивает его и читает..
Если Файла нет то советник получит страницу 404 делаем работу дальше...