Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1432

Всем привет. 
Такой вопрос ....
У меня на терминале 4 пары. По истечении недели я скачиваю стейтмент для проверки и т.д.
К большому сожалению стейтмент показывает все пары. Как можно скачать результаты по каждой паре , в отдельности. 
Буду благодарен за любую помощь.
 
Я думаю выгрузить в Excell


и там пошаманить с фильтрами.

[Удален]  
jinxhjnkygy:
Помогите сделать алерт для индикатора, не могу найти подобный с сигналом

Вроде работает.

ALERTN2

если BUY или SELL - нужно на оборот, поменяйте местами 

//--- alert
   BuySignal("Alert Сandle parameters",BufferTop,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("Alert Сandle parameters",BufferLower,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
Файлы:
6andle_parameters_Alert.mq5  25 kb
 
Спасибо. Сейчас попробую.
 
Хм.... попробовал, не то.  На график не выкладывается (((

 
emil:

Хм.... попробовал, не то.  На график не выкладывается (((

Что значит «На график не выкладывается»?

 

Приветствую. Подскажите, пожалста, как сделать активацию с сервера? 

Или примеры, если есть.

Вопрос больше в том что на сервере должно быть, может есть пример серверной части для такой задачи.

 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста, как сделать активацию с сервера? 

Или примеры, если есть.

Вопрос больше в том что на сервере должно быть, может есть пример серверной части для такой задачи.

Активацию чего?

 
Alexey Viktorov:

Активацию чего?

Советника по номеру

 
Andrey Sokolov:

Советника по номеру

Достаточно файла типа 123456789.txt 

Советник обращается на сервер если файл есть скачивает его и читает..

Если Файла нет то советник получит страницу 404 делаем работу дальше...

