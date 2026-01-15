Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1427
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так я ничего другого не написал, просто повторил Ваш код.
Визуально расположил числа неправильно, и Вы подумали, что это то что нужно.
Скорее всего Вам нужно циклом присвоить 0.5555 вместо ArrayFill. Попробуйте.
Спасибо. Надеюсь быстро усвоить новую для меня информацию.
не за что, главное чтобы заработало :)
Еше раз большое спасибо за информационную поддержку.
возможно цикл вместо ArrayFill() будет тормозить работу программы
На любой код расходуются ресурсы. Что ArrayFill, что заполнение циклом - затраты примерно одинаковые.
Но сортировка, или полное переписывание массива стоят времени. Поэтому лучше находить другие решения, например, продумать хранение и подготовку данных, делать предварительные расчёты ну и другие варианты.
На любой код расходуются ресурсы. Что ArrayFill, что заполнение циклом - затраты примерно одинаковые.
Но сортировка, или полное переписывание массива стоят времени. Поэтому лучше находить другие решения, например, подготовка данных, предварительные расчёты ну и другие варианты.
Понял. Спасибо.
Понял. Спасибо.
Простите, что встреваю, может быть сортировка и не нужна? Может быть определять только максимальное (минимальное) значение?
В документации к одному из языков очень хорошо и детально всё расписано, трудозатратно конечно, но помогает программистам
---
Менее затратным будет правильно составить в начале заполнения и по возможности стараться не баловаться с массивом в пяти коленях: заполнил, сортировал, добавил, сортировал и снова дополнил.
По возможности избегать лишних действий.
---
В mql есть такая функция: StringConcatenate, она супер дорогая , но её по причине присутствия в языке используют, хотя её можно запросто избежать и писать "лёгкие" коды.
Простите, что встреваю, может быть сортировка и не нужна? Может быть определять только максимальное (минимальное) значение?
Спасибо за участие. Нужна именно сортировка.... по крайней мере на данном этапе понимания мною моего замысла. Возможно позже у меня наступит переосмысление и я буду искать какие то альтернативы сортировки. По поводу минимума и максимума я уже знаю что есть функции которые их определяют и что это менее затратно.
В документации к одному из языков очень хорошо и детально всё расписано, трудозатратно конечно, но помогает программистам
---
Менее затратным будет правильно составить в начале заполнения и по возможности стараться не баловаться с массивом в пяти коленях: заполнил, сортировал, добавил, сортировал и снова дополнил.
По возможности избегать лишних действий.
---
В mql есть такая функция: StringConcatenate, она супер дорогая , но её по причине присутствия в языке используют, хотя её можно запросто избежать и писать "лёгкие" коды.
Общую идею понял...как мне кажется. Спасибо за подсказку. Если не сложно подскажите что означает знак доллара перед названием массива $ array[] и перед значением $var Мне почему то кажется, что это вообще не из mql.