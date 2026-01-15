Нажми ctrl+n

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1429

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:

не, до профессионала далекооооо

Я имел в виду..... по сравнению со мной :-)

Все понял кроме ответа на этот вопрос

1.Если в результате окончательного исполнения этой функции  dst[j][i] получит новые значения индексов  dst[7][2], то зачем было для этого крутить циклы.? Разве нельзя было сразу и  явно присвоить  dst[j][i] эти значения индексов? Тем более как я теперь понимаю массив со своими  значениями элементов "поворачивается"  не в этом коде. В этом коде вычисляются только новые значения индексов массива ..... если конечно я правильно понял.

Спасибо за ценную информацию.

 

Мы не индексы присваиваем, а переносим значения элементов из одного массива в другой.

Индексы - это адрес элемента, где он находится в массиве.

Что в источнике строки, то в приёмнике колонки, и наоборот.

Нужно перенести значения каждого элемента, а не одного последнего.

Для этого используется цикл в цикле. Один цикл по строкам, другой по столбцам.

На картинке в ячейках указаны адреса элементов. Мы же копируем значения элементов по этим адресам.

Всего нужно скопировать: 7 * 2 = 14 значений элементов. 

Именно в этом коде происходит копирование значений (как будто мы развернули массив, на самом деле мы изначально сделали массивы зеркальными, а здесь просто скопировали значения из массива в массив, в нужном нам порядке)

 
Aleksei Stepanenko:

Мы не индексы присваиваем, а переносим значения элементов из одного массива в другой.

Индексы - это адрес элемента, где он находится в массиве.

Что в источнике строки, то в приёмнике колонки, и наоборот.

Нужно перенести значения каждого элемента, а не одного последнего.

Для этого используется цикл в цикле. Один цикл по строкам, другой по столбцам.

На картинке в ячейках указаны адреса элементов. Мы же копируем значения элементов по этим адресам.

Всего нужно скопировать: 7 * 2 = 14 значений элементов. 

Именно в этом коде происходит копирование значений (как будто мы развернули массив, на самом деле мы изначально сделали массивы зеркальными, а здесь просто скопировали значения из массива в массив, в нужном нам порядке)

Теперь понял. Спасибо большое. Извините за то что я туплю и заставляю Вас проделывать такую огромную работу.... особенно по рисованию....

 
Aleksei Stepanenko:

Так Вы пробовали сделать переменные глобальными?

Да, спасибо. Сделал как Вы сказали. Оказывается все было так просто.

 
Vitaly Muzichenko:

Как вариант, самое простое и лёгкое условие

OnTrade() - это аналог для мт4 с мт5

Спасибо. Действительно простое условие. Поставил пока в глобальные переменные, но Ваш вариант очень интересен и будет тщательно рассмотрен мною позднее. 

 

Не за что, ребята.

[Удален]  

Спасибо всем!

 

Коллеги - помогите куда-то засунул навигатор - не могу найти - помогите...


вот клавиша нажата - отжата - на экране и по углам ни где нет навигатора....

остальные окна - есть - навигатор куда то я скинул - не могу найти - подскажите... просьба не стебаться...

может надо в настройках что-нибудь выбрать?


Коллеги - вопрос решил - перезапустил терминал



 
Roman Shiredchenko:

Коллеги - помогите куда-то засунул навигатор - не могу найти - помогите...


вот клавиша нажата - отжата - на экране и по углам ни где нет навигатора....

остальные окна - есть - навигатор куда то я скинул - не могу найти - подскажите... просьба не стебаться...

может надо в настройках что-нибудь выбрать?


Коллеги - вопрос решил - перезапустил терминал

Нажми ctrl+n

 
Roman Shiredchenko:

Коллеги - помогите куда-то засунул навигатор - не могу найти - помогите...


вот клавиша нажата - отжата - на экране и по углам ни где нет навигатора....

остальные окна - есть - навигатор куда то я скинул - не могу найти - подскажите... просьба не стебаться...

может надо в настройках что-нибудь выбрать?


Коллеги - вопрос решил - перезапустил терминал



Без стеба, они сами разворачиваются и лепятся к верху, сбоков, к низу, сворачиваются и их может быть не видно под чартами и ктрл N не помогает, окно не видно просто, а открывается оно в свернутом виде. Профиль не всегда помогает, он только чарты нужные выводит. В общем все зная понимая мышкой сдернул и нужное окно к верху прилепилось и нащупав (случайно) сверху место (еще та задачка), где оно прилепляется к мышке еще раз крайне неудачно сдернул и оно исчезло. Оно было открыто, но не видно под окнами. Закрыл все чарты и увидел краешек свернутого окна, развернул, оно прилепилось к верху... ))) Ну через неск. часов научился отлеплять от верха и боков. Уже тоже хотел тему помощи создавать))))

Теперь стараюсь не баловаться окнами, панелями)))

1...142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436...2693
Новый комментарий