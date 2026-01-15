Нажми ctrl+n

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1429
не, до профессионала далекооооо
Я имел в виду..... по сравнению со мной :-)
Все понял кроме ответа на этот вопрос
1.Если в результате окончательного исполнения этой функции dst[j][i] получит новые значения индексов dst[7][2], то зачем было для этого крутить циклы.? Разве нельзя было сразу и явно присвоить dst[j][i] эти значения индексов? Тем более как я теперь понимаю массив со своими значениями элементов "поворачивается" не в этом коде. В этом коде вычисляются только новые значения индексов массива ..... если конечно я правильно понял.
Спасибо за ценную информацию.
Мы не индексы присваиваем, а переносим значения элементов из одного массива в другой.
Индексы - это адрес элемента, где он находится в массиве.
Что в источнике строки, то в приёмнике колонки, и наоборот.
Нужно перенести значения каждого элемента, а не одного последнего.
Для этого используется цикл в цикле. Один цикл по строкам, другой по столбцам.
На картинке в ячейках указаны адреса элементов. Мы же копируем значения элементов по этим адресам.
Всего нужно скопировать: 7 * 2 = 14 значений элементов.
Именно в этом коде происходит копирование значений (как будто мы развернули массив, на самом деле мы изначально сделали массивы зеркальными, а здесь просто скопировали значения из массива в массив, в нужном нам порядке)
Теперь понял. Спасибо большое. Извините за то что я туплю и заставляю Вас проделывать такую огромную работу.... особенно по рисованию....
Так Вы пробовали сделать переменные глобальными?
Да, спасибо. Сделал как Вы сказали. Оказывается все было так просто.
Как вариант, самое простое и лёгкое условие
OnTrade() - это аналог для мт4 с мт5
Спасибо. Действительно простое условие. Поставил пока в глобальные переменные, но Ваш вариант очень интересен и будет тщательно рассмотрен мною позднее.
Не за что, ребята.
Спасибо всем!
Коллеги - помогите куда-то засунул навигатор - не могу найти - помогите...
вот клавиша нажата - отжата - на экране и по углам ни где нет навигатора....
остальные окна - есть - навигатор куда то я скинул - не могу найти - подскажите... просьба не стебаться...
может надо в настройках что-нибудь выбрать?
Коллеги - вопрос решил - перезапустил терминал
Нажми ctrl+n
Без стеба, они сами разворачиваются и лепятся к верху, сбоков, к низу, сворачиваются и их может быть не видно под чартами и ктрл N не помогает, окно не видно просто, а открывается оно в свернутом виде. Профиль не всегда помогает, он только чарты нужные выводит. В общем все зная понимая мышкой сдернул и нужное окно к верху прилепилось и нащупав (случайно) сверху место (еще та задачка), где оно прилепляется к мышке еще раз крайне неудачно сдернул и оно исчезло. Оно было открыто, но не видно под окнами. Закрыл все чарты и увидел краешек свернутого окна, развернул, оно прилепилось к верху... ))) Ну через неск. часов научился отлеплять от верха и боков. Уже тоже хотел тему помощи создавать))))
Теперь стараюсь не баловаться окнами, панелями)))