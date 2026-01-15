Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1441
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы не напрягать пытающихся помочь, в частности меня, лучше положить сообщение «в карман» и вставить его вместо ссылки на него.
Спасибо за совет. Никогда не пользовался карманом и поэтому не совсем понимаю что это такое, хотя ссылку на него вижу постоянно. Если знаете где на этом форуме инфа про карман и если Вам не сложно, дайте пожалуйста ссылочку на нее.
Спасибо.
Спасибо за совет. Никогда не пользовался карманом и поэтому не совсем понимаю что это такое, хотя ссылку на него вижу постоянно. Если знаете где на этом форуме инфа про карман и если Вам не сложно, дайте пожалуйста ссылочку на нее.
Спасибо.
Там где написано «ответить», есть и «в карман». А когда пишете сообщение есть зелёненький значок похожий на задний карман джинсов. Его нажал и в дамках.
Там где написано «ответить», есть и «в карман». А когда пишете сообщение есть зелёненький значок похожий на задний карман джинсов. Его нажал и в дамках.
Спасибо за новую для меня информацию. Понял и научился пользоваться карманом. Это прогресс....
Начало уже так далеко, что ответить в подробностях достаточно сложно… Но всё-же попробую поумничать…
Если я правильно помню, надо определить когда образовался Low свечи на которой открылся ордер. Когда эта свеча текущая, то нет проблем: открылся ордер в переменную суём меньшее из двух чисел и это продолжаем до закрытия свечи. Но если надо будет определить это когда уже эта свеча стала 10ой, то это уже для mql4 проблема. Это в mql5 совсем просто сделать, достаточно скопировать тики «от и до» указанного времени и в этом массиве всё что надо есть. А для mql4 вам предложили писать тики в файл, чтобы потом можно было получить эти тики и в этом массиве тиков уже определить, если Low той свечи меньше минимального значения в массиве, значит Low был до открытия ордера. Если-же равны, то Low образовался после открытия ордера.
Хотя… если советник работает, то достаточно сразу определять в переменную, как сказано тут, для этого есть функция о которой можно прочесть в документации в разделе «Математические функции» А если советник по какой-то причине не работает, то и тики не запишет и даже не получит.
Я давно понял , что возможности mql5 намного шире чем mql4 А может ли mql5 сделать следующее
При помощи вышеуказанных функций можно найти минимум цены между любым количеством БАРОВ
А есть ли в mql5 функция (функции) которые позволяют найти минимум цены не между БАРАМИ, а между ТИКАМИ (ценами тиков) например внутри минутной свечи?
Меня интересуют именно встроенные функции( которые все делают быстро и незаметно), а не языковые конструкции с циклами, сохранением в файл , в переменную, в массив ....и прочими геморроями
Если таких функций в mql5 нет, то можно ли в mql5 найти минимум между тиками намного быстрее чем в mql4. Если можно, то как это сделать?
Спасибо.
Я давно понял , что возможности mql5 намного шире чем mql4 А может ли mql5 сделать следующее
При помощи вышеуказанных функций можно найти минимум цены между любым количеством БАРОВ
А есть ли в mql5 функция (функции) которые позволяют найти минимум цены не между БАРАМИ, а между ТИКАМИ (ценами тиков) например внутри минутной свечи?
Меня интересуют именно встроенные функции( которые все делают быстро и незаметно), а не языковые конструкции с циклами, сохранением в файл , в переменную, в массив ....и прочими геморроями
Если таких функций в mql5 нет, то можно ли в mql5 найти минимум между тиками намного быстрее чем в mql4. Если можно, то как это сделать?
Спасибо.
Там где вы смотрели iLow(), рядом естьпочему-бы не почитать о ней¿¿¿ А вот нахождение минимального значения только через цикл.
Добрый день!
Зайдите в свой личный кабинет у брокера и откройте счёт на мт5 - там же в кабинете переведите средства с того счёта(мт4) на счёт(мт5)
Там где вы смотрели iLow(), рядом естьпочему-бы не почитать о ней¿¿¿ А вот нахождение минимального значения только через цикл.
Для массива поиск максимумов минимумов уже давно вроде есть. Только не для многомерных.
ArrayMaximum
Поиск элемента с максимальным значением
ArrayMinimum
Поиск элемента с минимальным значением
Для массива поиск максимумов минимумов уже давно вроде есть. Только не для многомерных.
ArrayMaximum
Поиск элемента с максимальным значением
ArrayMinimum
Поиск элемента с минимальным значением
И тем более не для массива структур.
Коллеги - понимаю вопрос элементарный - возможно были обновления в терминале - забыл.
Написал скрипт - загружаю из под скриптов - в итоге все влетает на исполнение сразу.... и открывает позицию рыночную.
Как надо обозначить внеш переменные, чтобы давал их выбрать (изменить значения) перед исполнением, типа как в эксперте?
вот напрмер, в эксперте (как обычно)