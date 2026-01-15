Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1441

Alexey Viktorov:

Чтобы не напрягать пытающихся помочь, в частности меня, лучше положить сообщение «в карман» и вставить его вместо ссылки на него.

Спасибо за совет. Никогда не пользовался карманом и поэтому не совсем понимаю что это такое, хотя ссылку на него вижу постоянно. Если знаете где на этом форуме инфа про карман и если Вам не сложно, дайте пожалуйста ссылочку на нее.
Спасибо.

 
ANDREY:

Спасибо за совет. Никогда не пользовался карманом и поэтому не совсем понимаю что это такое, хотя ссылку на него вижу постоянно. Если знаете где на этом форуме инфа про карман и если Вам не сложно, дайте пожалуйста ссылочку на нее.
Спасибо.

Там где написано «ответить», есть и «в карман». А когда пишете сообщение есть зелёненький значок похожий на задний карман джинсов. Его нажал и в дамках.

 
Alexey Viktorov:

Там где написано «ответить», есть и «в карман». А когда пишете сообщение есть зелёненький значок похожий на задний карман джинсов. Его нажал и в дамках.

Спасибо за новую для меня информацию. Понял и научился пользоваться карманом. Это прогресс....

 
Alexey Viktorov:

Начало уже так далеко, что ответить в подробностях достаточно сложно… Но всё-же попробую поумничать…

Если я правильно помню, надо определить когда образовался Low свечи на которой открылся ордер. Когда эта свеча текущая, то нет проблем: открылся ордер в переменную суём меньшее из двух чисел и это продолжаем до закрытия свечи. Но если надо будет определить это когда уже эта свеча стала 10ой, то это уже для mql4 проблема. Это в mql5 совсем просто сделать, достаточно скопировать тики «от и до» указанного времени и в этом массиве всё что надо есть. А для mql4 вам предложили писать тики в файл, чтобы потом можно было получить эти тики и в этом массиве тиков уже определить, если Low той свечи меньше минимального значения в массиве, значит Low был до открытия ордера. Если-же равны, то Low образовался после открытия ордера.

Хотя… если советник работает, то достаточно сразу определять в переменную, как сказано тут, для этого есть функция о которой можно прочесть в документации в разделе «Математические функции» А если советник по какой-то причине не работает, то и тики не запишет и даже не получит.

Я давно понял , что возможности  mql5 намного шире чем  mql4 А может ли  mql5 сделать следующее

При помощи вышеуказанных функций можно найти минимум цены между любым количеством БАРОВ
А есть ли в  mql5 функция (функции) которые позволяют найти минимум цены не между БАРАМИ, а  между ТИКАМИ (ценами тиков) например внутри минутной свечи?

Меня интересуют именно встроенные функции( которые все делают быстро и незаметно), а не языковые конструкции с циклами, сохранением  в файл , в переменную, в массив ....и прочими геморроями

Если таких функций в  mql5 нет, то можно ли в  mql5 найти минимум между тиками намного быстрее чем в  mql4. Если можно, то как это сделать?
Спасибо.

 
ANDREY:

Я давно понял , что возможности  mql5 намного шире чем  mql4 А может ли  mql5 сделать следующее

При помощи вышеуказанных функций можно найти минимум цены между любым количеством БАРОВ
А есть ли в  mql5 функция (функции) которые позволяют найти минимум цены не между БАРАМИ, а  между ТИКАМИ (ценами тиков) например внутри минутной свечи?

Меня интересуют именно встроенные функции( которые все делают быстро и незаметно), а не языковые конструкции с циклами, сохранением  в файл , в переменную, в массив ....и прочими геморроями

Если таких функций в  mql5 нет, то можно ли в  mql5 найти минимум между тиками намного быстрее чем в  mql4. Если можно, то как это сделать?
Спасибо.

Там где вы смотрели iLow(), рядом есть 

int  CopyTicksRange( 
   const string     symbol_name,           // имя символа 
   MqlTick&         ticks_array[],         // массив для приёма тиков 
   uint             flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков 
   ulong            from_msc=0,            // дата, начиная с которой запрашиваются тики 
   ulong            to_msc=0               // дата, по которую запрашиваются тики 
   );
почему-бы не почитать о ней¿¿¿ А вот нахождение минимального значения только через цикл.
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно перевести остаток денег с MetaTrader 4 на счёт MetaTrader 5 и начать торговать на нём?
А то первый опыт с котировками у меня в минус ушел.
[Удален]  
Rustam1611:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно перевести остаток денег с MetaTrader 4 на счёт MetaTrader 5 и начать торговать на нём?
А то первый опыт с котировками у меня в минус ушел.

Зайдите в свой личный кабинет у брокера и откройте счёт на мт5 - там же в кабинете переведите средства с того счёта(мт4) на счёт(мт5)

 
Alexey Viktorov:

Там где вы смотрели iLow(), рядом есть

почему-бы не почитать о ней¿¿¿ А вот нахождение минимального значения только через цикл.

Для массива поиск максимумов минимумов уже давно вроде есть. Только не для многомерных.

ArrayMaximum

Поиск элемента с максимальным значением

ArrayMinimum

Поиск элемента с минимальным значением
Valeriy Yastremskiy:

Для массива поиск максимумов минимумов уже давно вроде есть. Только не для многомерных.

ArrayMaximum

Поиск элемента с максимальным значением

ArrayMinimum

Поиск элемента с минимальным значением

И тем более не для массива структур.

 

Коллеги - понимаю вопрос элементарный - возможно были обновления в терминале - забыл.

Написал скрипт - загружаю из под скриптов - в итоге все влетает на исполнение сразу.... и открывает позицию рыночную.

Как надо обозначить внеш переменные, чтобы давал их выбрать (изменить значения) перед исполнением, типа как в эксперте?


#property copyright "Copyright © 2021, ROMANBEST"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict


input int      Magic=326;
//input int      TralingStep=10;
extern   string   Simbol = "";             // Simbol ()
extern   int      operation = 0;               // OP_BUY. OP_SELL
extern   double   Lot = 1;    // период первого ATR



//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   double sl, tp;
   OpenPosition(Simbol, operation, Lot, sl=0, tp=0, Magic);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

вот напрмер, в эксперте (как обычно)



