Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1431
---
Но собирать в массив со строки нужно в OnInit()
Всё работает,но возникает предупреждение: implicit conversion from 'string' to 'number' ,как его убрать??Возможно ли это??
Огромнейшее спасибо!Я рассматривал данный вариант,но ввиду своей безграмотности как кодера что то у меня пошло не так)),а вот теперь если позволите ещё один вопрос.
Всё работает,но возникает предупреждение: implicit conversion from 'string' to 'number' ,как его убрать??Возможно ли это??
Перезалил код
тут так принято...хорошего кода должно быть много.
Добрый день
Пробую создать 2 файла для копировщика МТ4-МТ5:При пробе прочитать :
тот же код в МТ5 пишет все правильно:
Это у меня какие-то проблемы или в МТ4 что-то крякнуло?
КОЛЛЕГИ, помогите с алгоритмом и мат функциями, можно просто мат функциями, задача закрыть позицию рыночную частями в кол-ве 5 частей.
Т.е. например, рыночная позиция объемом 10.24 лота или 5.12 лот надо крыть примерно равными долями всего 5 долей. Можно одну оставшуюся - сделать больше остальных, типа ей слить остаток объема оставшегося после закрытий первых четырех частей.
Эта тема со справки по мат функциям не совсем подходит, по-моему, ее надо чем - то доукомплектовать.... КАК оптимальным образом считать лоты каждой из 5 долей (частей) для закрытия общей позиции.
деление на 5 частей - это деление на 5 :-)
lots_1to4=NormalizeLots(lots/5); // лоты для 1,2,3,4 ; округление лота сами добавите
lots5 = NormalizeLots(lots - lots_1to4*5); // для 5 - оставшиеся лоты
О! Спс. Точно - через разность округленных в меньшую сторону и стартового общего объема!!! Округление через это же?