Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1437
Спасибо за ответ. А какая точность есть. И как узнать время образования минимума свечи с точностью которая есть?Например, если на свече N 10 открылся ордер, как узнать открылся он до образования минимума этой свечи , или он открылся после образования минимума этой свечи.
Спасибо.
приличные брокеры имеют архив тиковой истории для каждого символа (и типа счетов).
Заходим, качаем, находим тик.
Согласен с тем, что она в прошлом. Но когда то она была нулевой свечой и именно тогда на ней открылся ордер. В текущий момент эта свеча (на которой открылся ордер) - десятая.
И как мне узнать, именно в текущий момент , ордер который открылся на ней, когда она была нулевой свечой , открылся до образования ее минимума , или после образования ее минимума ? В текущем моменте эта свеча на которой открылся ордер стала десятой. Значит мне нужно знать что произошло на десятой свече в тот момент , когда она была нулевой свечой. Разумеется на десятой свече уже ничего произойти не может. Может произойти только когда она была нулевой свечой. Но узнать о том что на ней произошло нужно не в момент когда она была нулевой свечой , а когда стала десятой.
Ведь возможны 2 варианта.
1. После открытия нулевой минутной свечи цена внутри минутной свечи сходит сначала вниз и образует минимум этой минутной свечи, а потом пойдет вверх и откроет ордер и в дальнейшем ниже уже образованного минимума не опустится. То есть ордер откроется после образования минимума этой свечи
2. После открытия нулевой минутной свечи цена внутри минутной свечи сходит сначала вверх, откроет ордер , а потом сходит вниз и и образует минимум этой минутной свечи То есть ордер откроется до образования минимума этой свечи
Например, последний ордер у меня открылся 10 минут назад( то есть условно на десятой свече) .И сейчас мне нужно знать открылся он до образования минимума свечи которая сейчас десятая, или после
Спасибо за помощь.
ANDREY:
И сейчас мне нужно знать открылся он до образования минимума свечи которая сейчас десятая, или после
Создавай "Объект Текст" со временем максимальной или минимальной цены
Создавай "Объект Текст" со временем максимальной или минимальной цены
Спасибо за подсказку. Но то что Вы предлагаете - это из mql5 . А на mql4 это будет работать?
И потом ....мне же нужна информация не для моих глаз, которая будет содержаться в объекте ТЕХТ , а информация для кода программы
Спасибо за помощь
Работает, я mql5 вообще не знаю
коротко суть
если цена метки больше лоу, то цена метки равно лоу и текст метки равен времени.
Спасибо большое. А я правильно понял, что проверка этого соотношения будет происходить на каждом тике?
"....если цена метки больше лоу....." ВОПРОС Больше лоу какой свечи? Нулевой или десятой?
Спасибо за помощь
Определить время изменения цены до секунды на истории можно только при наличии тиковой истории, но в реальном времени время минимальной цены будет фиксироваться в метке над/под каждой свечей и через любое количество времени(при условии что терминал не выключался) будет видно на каждой свече реальное время мин/маск цены.
Как на этом рисунке, только время а не цена
Все понял . Спасибо большое за помощь. Вопросов больше нет.
У Вас задача получить время Хая и Лоу. В таймсериях есть время создания бара только. Поэтому в текущем времени надо при образовании нового бара обнулить максхай, минлоу присвоить значение 10000 и каждый тик максхай и минлоу сравнивать с текущим на больше меньше и если больше то присваивать значение максхай и запоминать время максхай. И так же с минлоу если меньше. Так получите реальное время образования наибольшей и наименьшей цены в каждом баре, если нужно или все сбрасывать и будете иметь данные на 1м баре. И если у Вас открылся рыночный ордер, то запоминать данные времени и сравнивать с временем открытия бара. И запоминать результат. А когда бар станет 10м, смотреть результат.) У вас ордера же не на каждом баре.юпд. максхай и минлоу лучше глобальными переменными сделать.
Но у меня есть еще один вопрос по этой теме.
Вот открылся ордер на минутной свече по цене Х . Через несколько секунд на этой же свече открылся еще один ордер по цене Х+2 пункта. Между Х и Х+2 есть минимум цены.
И мне нужно узнать этот минимум. Если бы речь шла о разных свечах я воспользовался бы функциями iLow и iLowest
Но в этих функциях в качестве границ интервала нужно указывать бары. А у меня границы интервала не бары , а цены Х и Х+2 поскольку бар - только один.
Я знаю как выявить нужный мне минимум. Но для этого нужно на каждом тике отслеживать значение цены. Знаю так же как это сделать при помощи цикла в момент образования Х+2 А как это сделать сразу за один раз во время образования Х+2 как в случае с применением iLow и iLowest(сразу и за один раз).
Буду Вам очень признателен если научите меня этому.
Спасибо