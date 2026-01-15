Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2045

Ведь цены меняются в динамике, каждый раз разные.

Как весьма странный вариант, можно написать индикатор который будет сам рисовать метки цен, дат внутри окна. Такое себе конечно решение, но как вариант.

 

Индекс СВОЙ.

1. Подскажите форекс брокера/криптобиржу и т д, который может разрешить торговать мне своим индексом/криптовалюту и т д и желательно с плечем, скажем 1:100.

2. Помогите создать терминал/получить правами администратора с той же целью.

3. Возможно ли подключиться к мт4 с аналогичными правами(бесплатно или по минимуму оплаты)?

 
Подскажите, пожалуйста, как узнать расстояние CHART_SHIFT_SIZE  в пикселях?
 
Подскажите, пожалуйста, как узнать расстояние CHART_SHIFT_SIZE  в пикселях?

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Ширина графика в пикселях

int  r/o

А как посчитать %% рассказать?

 
CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Ширина графика в пикселях

int  r/o

А как посчитать %% рассказать?

Спасибо.
 
Кто встречал индикатор СУММЫ объемов баров между вертикальными линиями(в диапазоне)?. Для МТ5
 
Привет!
Хочу получить статус продавца, смс на Казахстан номер не приходит. Несколько раз пробовал. Что делать? 
 
Привет!
Хочу получить статус продавца, смс на Казахстан номер не приходит. Несколько раз пробовал. Что делать? 

В первую очередь, Ваш рейтинг здесь должен быть точно выше нулевого - у Вас при таком рейтинге в профиле нет ссылки для обращения в Сервисдеск.

Общайтесь активно на форуме (без спама и флуда), и Ваш рейтинг достигнет уровня, когда Вы сможете обратиться в Сервисдеск.

Либо попробуйте перейти по ссылке Контакты и обращения внизу страницы сайта и создать там заявку.

Кто встречал индикатор СУММЫ объемов баров между вертикальными линиями(в диапазоне)?. Для МТ5

Сам написал.

Всем привет. Народ, как решить вот такую задачу? В горизонтальных уровнях отображается ни к чему не нужное описание... Хотелось бы чтоб оно просто отображалось в всплывающем окне во второй строке и в списке объектов. Какие небудь варианты есть???

Перепробовал OBJPROP_TEXT  OBJPROP_LEVELTEXT  OBJPROP_TOOLTIP и всё не то(((


