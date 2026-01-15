Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 658
Заметил, что мне не удается перебирать ордера от j=0 до j=OrdersTotal() - счет всё время сбивается (см. пр.).
Причём он может начаться не с 0 и перескакивать через несколько десятков.
Скорее всего, он возобновляется с каждым новым тиком, но не понятно почему он не начинается с 0, а просто перепрыгивает через несколько номеров и как с этим бороться.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Какой есть выход из этой ситуации?
перебирать ордера нужно в цикле. а не на каждом тике... если точнее, то пришел тик и посчитали все свои ордера в цикле: for(j=0;j<OrderTotal;j++)
OrdersTotal() показывает сколько открыто ордеров (включая отложенные ордера, включая ордера по всем инструментам... вообще всего... вот сколько в терминале видите открытых ордеров вот столько ))))
нумерация ордеров как в массивах, от 0 до OrdersTotal()-1 - это последний ордер, а у Вас, наверное, вывод в журнал на каждом тике несуществующий тикет № [OrdersTotal()] или еще какая то информация, которую сложно угадать
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сколько символов вмещается в себя комментарий к ордеру?
На некоторых VPS шрифт интерфейса советника значительно больше чем запрограммирован в коде МКЛ.
Как поменять, кто знает?
Вопрос: OnTimer() сбрасывает вычисления при поступлении тиков?
В функции OnTick() у меня очень большие вычисления и никаких данных не производится, только спустя какое то время, иногда почти сразу, иногда пара минут нужно. Насколько я знаю это связано с тем, что если в процессе вычисления пришел тик, то все вычисления останавливаются и начинаются заново.
Но производить мне их нужно не часто, поэтому хотелось бы в таймер поместить?
Откуда вы такое знаете? Это не так.
Пока не будут завершены все вычисления, начавшиеся с приходом тика, все последующие тики пропускаются.
Хм, где то увидел что наоборот, значит неправ я
интересно, почему тогда при одних и тех же вычисления, когда я ставлю эксперта на график, результаты иногда сразу выдаются, а иногда ждать нужно долго?
При этом тики приходят
Без кода никто не скажет.
вот еще нашел серьезный недочет, очень много вызовов CopyClose()
Не подскажете, как можно в цикле скопировать из массива валютных пар их котировки?
Это получается двойной массив должен быть, а MQL такое не поддерживает, типа%