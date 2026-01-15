Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1287
Здравствуйте! 2020.10.28_05:19 GMT+3. Я переводил индикатор LeManTrend_Indicator.mq5 в четвёртую версию .mq4 . Индикатор появляется на графике, но при попытке переключить график GBPUSD,H1 на таймфрейм M5 MetaTrader4 зависает, процессор загружен. Приходится закрывать MetaTrader4 и открывать снова. Когда удаляешь LeManTrend_Indicator.ex4 с графика зависания не возникает. Что в коде индикатора написано неправильно сам я не пойму. Кто бы подсказал? Как это исправить?
А LeMan_BrainTrend1Sig.mq5 переводил в четвёртую версию, -- в списке индикаторов он есть, но на графике ничего не отображается. Как переписать код этого индикатора, чтобы он нормально работал, -- я не знаю. Раньше я писал только советники. Как проверять их в тестере стратегий -- знаю. И Print() переменных пишешь в коде, -- становится понятно где что не так написано. А как проверять индикаторы я не знаю. Пишу Print() в коде, -- ни в каком журнале это не отражается. Кто подскажет что делать с индикаторами чтобы они работали, а не занимали место на жёстком диске? Буду ждать ответа. 05:44 GMT+3.
Да коды индикаторов сейчас выложу. И ещё. Почему я перевожу индикаторы с .mq5 на .mq4 ? Потому что у моего брокера рублёвые счета есть только в MetaTrader4. А индикаторы написаны в пятой версии. А индикаторы нужны мне чтобы написать прибыльный советник для MetaTrader4. Теперь всё. 05:53 GMT+3.
LeManTrend_Indicator.mq5 - сам индикатор тут https://www.mql5.com/ru/code/27570
он и в четверке работает - только нужно удалить повторяющий (string ) перед (err_text)
что бы было так
string
BrainTrend1Sig для четвёрки тут - https://www.mql5.com/ru/code/8772
вот в этот нужно добавить уже исправленный для четвёрки LeManTrend_Indicator.mq4
ошибку выдаёт - нужно удалить эту строчку ( double const = 0; )
и всё заработает
Ну Вы юморист.
Я перед кем тут распинался?
А такая ситуация из-за чего? Одинаковый индекс баров. Причем, вроде как, происходит только при первом запуске на символе. Либо глубже в истории. Я думал выше в коде как раз проверка на наличие баров..
Вот хороший Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/28364
В него можно встроить всё что нужно !!!!!!!
Добрый день!
Прошу помочь с решением следующей задачи:
Необходимо запустить скрипт (Python) из советника MQL4. Пытаюсь это сделать с помощью ShellExecuteW() следующим образом:
На что получаю ошибку доступа к файлу. Сам скрипт исполняется, но дальше код не идет.
Буду рад если сможете поделиться функцией на запуск скрипта.
Еще вопрос: как потом проверить исполнение скрипта?
Здравствуйте! 2020.10.28_05:19 GMT+3. Я переводил индикатор LeManTrend_Indicator.mq5 в четвёртую версию .mq4 .
А это не подходит
https://www.mql5.com/ru/code/9096
Этот, вроде как лучше