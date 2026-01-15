Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1288
Пытаюсь это сделать с помощью ShellExecuteW() следующим образом:
гляньте здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1243#comment_18095301может надо отдельно указать программу для исполнения и файл?
А такая ситуация из-за чего? Одинаковый индекс баров. Причем, вроде как, происходит только при первом запуске на символе. Либо глубже в истории. Я думал выше в коде как раз проверка на наличие баров..
Супер, сработало, благодарю!
Теперь остается встроить в код проверку на исполнение, чтобы точно не продолжать код, пока не выполнится скрипт, подскажите, как это реализовать?
Уверен есть более надежный и правильный способ, чем Sleep().
Подскажите как можно при условии if заставить советника вернуться к OnInit()
обернуть код который используете в OnInit() в отдельную функцию и вызывать эту функцию из OnInit() и при необходимости из Вашего if()
тоже по экспериментировал - открыл камеру, а закрыть не возможно - пока процесс не убил.
обернуть код который используете в OnInit() в отдельную функцию и вызывать эту функцию из OnInit() и при необходимости из Вашего if()
Я Вас понял. А попроще ничего нет, типа ExpertReload..Restart?
нет
в MQLсобытийная модель, которая подразумевает, что вызов функций OnInit , OnTick ... производит только терминал
если хотите сложное решение... ну переключите ТФ из советника - вызовете OnInit , сомневаюсь что это Вы искали ;)
Я Вас понял. А попроще ничего нет, типа ExpertReload..Restart?
ретурн из онтик
