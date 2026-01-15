Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1292

Здравствуйте.

Я новичок, так что сильно не ругайте.  )



https://www.mql5.com/ru/articles/100

В этой статье указан пример советника, который должен помещать ордер на покупку только в случае сигнала на покупку и отсутствия открытых длинных позиций.  Аналогично в случае продажи - условия на продажу и отсутствие открытых коротких позиций.

При первом же тестировании выяснилось, что открывается не одна позиция, а несколько. Вопрос - почему?


Код советника читал, пытался понять и найти причину, но вроде всё ок.

Попробуйте заменить

         if(Buy_opened)

на 

         if(Buy_opened==true)

Аналогично на продажу

 
MakarFX:

Попробуйте заменить

на 

Аналогично на продажу

Не поможет. Читайте чаще документацию.

 
Всем привет! Не могу сообразить как КОДОМ "нарисовать" трендовую, в будущее", параллельную колену зигзага. С контролем пересечения ценой этой трендовой в советнике.  По сути Нужен сдвиг вправо Зигзага. Подскажите плз! Спасибо!
 
Александр:
 "нарисовать" трендовую, в будущее"

По двум точкам на прямой можно найти цену произвольной третьей точки на этой прямой, в том числе и в будущем (и наоборот).

//находит дату точки (координату X) на прямой, на заданную цену (координата Y)
datetime GetPointTimeOnStraight(datetime eTime1, double ePrice1, datetime eTime2, double ePrice2, double ePrice3, string eSymbol, int eTimeFrame)
   {
   if(ePrice2-ePrice1==0) return(0.0);
   //индекс бара соответствующий заданному времени, возможно задавать будующее время
   int eIndex1=(eTime1>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime1)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime1);
   int eIndex2=(eTime2>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime2)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime2);
   int eIndex3=eIndex1+(int)((eIndex2-eIndex1)*(ePrice3-ePrice1)/(ePrice2-ePrice1));
   return(iTime(eSymbol,eTimeFrame,eIndex3));
   }

//находит цену точки (координату Y) на прямой, на заданное время (координата X)
double GetPointPriceOnStraight(datetime eTime1, double ePrice1, datetime eTime2, double ePrice2, datetime eTime3, string eSymbol, int eTimeFrame)
   {
   //индекс бара соответствующий заданному времени, возможно задавать будующее время
   int eIndex1=(eTime1>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime1)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime1);
   int eIndex2=(eTime2>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime2)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime2);
   if(eIndex2-eIndex1==0) return(0.0);
   int eIndex3=(eTime3>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime3)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime3);
   return(ePrice1+(ePrice2-ePrice1)*(eIndex3-eIndex1)/(eIndex2-eIndex1));
   }
  
extern double Lot=0.1;            
extern int Slippage = 3;
extern int TakeProfit = 30;
extern int StopLoss   = 30;
extern int MA_Smoth_S = 60;
extern int MA_Smoth_B = 12;
extern int MA_Simpl_S = 3;
extern int MA_Simpl_B = 1;
int start()
         {
          //___________________

          double SL, TP;
          int MA_Simpl_S_Cl,      //
              MA_Simpl_S_Op,      //
              MA_Simpl_B_Cl,      //
              MA_Simpl_B_Op;      //
         
          //________________

          //------------

          SL=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*Point,Digits);      // 
          TP=NormalizeDouble(Bid+TakeProfit*Point,Digits);    //
          SL = StopLoss;                        
          TP = TakeProfit;
          if(_Digits==5 || _Digits==3)
            {
             SL = SL*10;
             TP = TP*10;
             return(0);
            }
            
          //_______________

          MA_Smoth_S = iMA(NULL,0,60,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,1);
          MA_Smoth_B = iMA(NULL,0,12,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,1);
          MA_Simpl_S = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
          MA_Simpl_B = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
          MA_Simpl_S_Cl = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
          MA_Simpl_S_Op = iMA(NULL,0,3,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
          MA_Simpl_B_Cl = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
          MA_Simpl_B_Op = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
          
          //______________________

          while(MA_Smoth_B > MA_Smoth_S)
               {
                if(MA_Simpl_B_Op < MA_Simpl_S_Op && MA_Simpl_B_Cl > MA_Simpl_S_Cl)
                  {
                   bool check = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,NormalizeDouble(Ask, Digits),Slippage,SL,TP,"Buy",0,0,clrGreen);
                   return(0);
                  }
               }
               
          //_____________________

          while(MA_Smoth_S > MA_Smoth_B)
               {
                if(MA_Simpl_B_Op > MA_Simpl_S_Op && MA_Simpl_B_Cl < MA_Simpl_S_Cl)
                  {
                   check = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,NormalizeDouble(Ask, Digits),Slippage,SL,TP,"Sell",0,0,clrRed);
                   return(0);
                  }   
               }     
          return(0);
         }

Здравствуйте.
Уделите пожалуйста внимание "Chechako ".
Требуется указать на ошибки в коде, т.к. в тестере, советник не открывает ордера...
При этом компилятор не выдает ошибок и предупреждений, в журнале аналогично - ошибок нет...

 
Ivan Rodionov:

Здравствуйте.

Я новичок, так что сильно не ругайте.  )

https://www.mql5.com/ru/articles/100

В этой статье указан пример советника, который должен помещать ордер на покупку только в случае сигнала на покупку и отсутствия открытых длинных позиций.  Аналогично в случае продажи - условия на продажу и отсутствие открытых коротких позиций.

При первом же тестировании выяснилось, что открывается не одна позиция, а несколько. Вопрос - почему?

Код советника читал, пытался понять и найти причину, но вроде всё ок.

Здравствуйте, Иван! Никто новичков здесь не ругает, а наооборот, стараются помогать. Сам являюсь таким же новичком. Теперь, что касаемо Вашего вопроса. Несколько позиций открываются потому, что проверку на открытие позиции сделали, а прекратить выполнение проверки забыли. Оператор возврата return возвращает управление вызвавшей программе (взято из Справочника MQL5).

Нужно добавить return в код советника (выделен жёлтым шрифтом): 

//--- есть ли открытые позиции?
   bool Buy_opened=false;  // переменные, в которых будет храниться информация 
   bool Sell_opened=false; // о наличии соответствующих открытых позиций

   if(PositionSelect(_Symbol)==true) // есть открытая позиция
     {
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
        {
         Buy_opened=true;  //это длинная позиция
         return;
        }
      else if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL)
        {
         Sell_opened=true; // это короткая позиция
         return;
        }
     }

Кроме того, чтобы компилятор не выдавал предупреждения, в условиях открытия позиций Buy и Sell необходимо добавить ещё одно условие для проверки OrderSend(mrequest,mresult). Это условие задается оператором if и будет выглядеть так:

//--- отсылаем ордер
if(OrderSend(mrequest,mresult))

И ещё необходимо учесть один момент. Бывает так, что при переходе с одного торгового дня на другой в 23:59:59 ранее открытая позиция закрывается и тут же в 00:00:00 открывается новая позиция. Это происходит так называемый rollover close и rollover open, который зависит от конкретного форекс-дилера и его условий торговли. Поищите на форуме, где-то была про это информация.

С уважением, Владимир.


 

Всем привет. Люди нужна ваша помощь. Я соединил два зиг зага с разными параметрами в один индикатор (ошибок и предупреждений нет) Проблема вот в чём, неправильно прорисовывается 2 зигзаг.

Вот сам код (MQL5)

 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                            6.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
//---- plot ZigZag 1
#property indicator_label1  "ZigZag1"
#property indicator_type1   DRAW_SECTION
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//---- plot ZigZag 2
#property indicator_label3  "ZigZag2"
#property indicator_type3   DRAW_SECTION
#property indicator_color3  clrBlueViolet
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- input parameters ZigZag 1
input int      InpDepth    =26;
input int      InpDeviation=12;
input int      InpBackstep =9;
//--- input parameters ZigZag 2
input int      Inp_Depth    =12;
input int      Inp_Deviation=5;
input int      Inp_Backstep =3;
//--- indicator buffers ZigZag 1
double         ZigZagBuffer[];      //
double         HighMapBuffer[];     //
double         LowMapBuffer[];      //
int            ExtRecalc=3;         //
//--- indicator buffers ZigZag 2
double         ZigZag_Buffer[];      // main buffer
double         HighMap_Buffer[];     // ZigZag high extremes (peaks)
double         LowMap_Buffer[];      // ZigZag low extremes (bottoms)
int            Ext_Recalc=3;         // number of last extremes for recalculation
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//
   SetIndexBuffer(3,ZigZag_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,HighMap_Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(5,LowMap_Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

//--- set short name and digits
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag("+(string)InpDepth+","+(string)InpDeviation+","+(string)InpBackstep+")");
   PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"ZigZag("+(string)Inp_Depth+","+(string)Inp_Deviation+","+(string)Inp_Backstep+")");

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);

//--- set an empty value
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Search for the index of the highest bar                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int Highest(const double &array[],int depth,int start)
  {
//--- validation of the start index
   if(start<0)
     {
      Print("Invalid parameter in the function Highest, start =",start);
      return 0;
     }
   int size=ArraySize(array);
//--- reduce depth to the available data if needed
   if(start-depth<0)
      depth=start;
   double max=array[start];
//--- start searching
   int index=start;
   for(int i=start; i>start-depth; i--)
     {
      if(array[i]>max)
        {
         index=i;
         max=array[i];
        }
     }
//--- return index of the highest bar
   return(index);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Search for the index of the lowest bar                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int Lowest(const double &array[],int depth,int start)
  {
//--- validation of the start index
   if(start<0)
     {
      Print("Invalid parameter in the function iLowest, start =",start);
      return 0;
     }
   int size=ArraySize(array);
//--- reduce depth to the available data if needed
   if(start-depth<0)
      depth=start;
   double min=array[start];
//--- start searching
   int index=start;
   for(int i=start; i>start-depth; i--)
     {
      if(array[i]<min)
        {
         index=i;
         min=array[i];
        }
     }
//--- return index of the lowest bar
   return(index);
  }
//--- auxiliary enumeration
enum EnSearchMode
  {
   Peak=1,    // searching for the next ZigZag peak
   Bottom=-1  // searching for the next ZigZag bottom
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int zig(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
  {
   int i=0;
   int limit=0,extreme_counter=0,extreme_search=0;
   int shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZag_Buffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMap_Buffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMap_Buffer,0.0);
     }
//---
   if(rates_total<100)
      //return(0);
      //--- set start position for calculations
      if(prev_calculated==0)
         limit=Inp_Depth;

//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZag_Buffer[i];
         if(res!=0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      limit=i;

      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMap_Buffer[i]!=0)
        {
         curlow=LowMap_Buffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMap_Buffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=limit+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZag_Buffer[i] =0.0;
         LowMap_Buffer[i] =0.0;
         HighMap_Buffer[i]=0.0;
        }
     }

//--- searching for high and low extremes
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,Inp_Depth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>Inp_Deviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=Inp_Backstep; back++)
              {
               res=LowMap_Buffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMap_Buffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMap_Buffer[shift]=val;
      else
         LowMap_Buffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,Inp_Depth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>Inp_Deviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=Inp_Backstep; back++)
              {
               res=HighMap_Buffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMap_Buffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMap_Buffer[shift]=val;
      else
         HighMap_Buffer[shift]=0.0;
     }

//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0;
      last_high=0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }

//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case 0: // search for an extremum
            if(last_low==0 && last_high==0)
              {
               if(HighMap_Buffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZag_Buffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMap_Buffer[shift]!=0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZag_Buffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak: // search for peak
            if(LowMap_Buffer[shift]!=0.0 && LowMap_Buffer[shift]<last_low && HighMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZag_Buffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMap_Buffer[shift];
               ZigZag_Buffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMap_Buffer[shift]!=0.0 && LowMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMap_Buffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZag_Buffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom: // search for bottom
            if(HighMap_Buffer[shift]!=0.0 && HighMap_Buffer[shift]>last_high && LowMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZag_Buffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMap_Buffer[shift];
               ZigZag_Buffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMap_Buffer[shift]!=0.0 && HighMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMap_Buffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZag_Buffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int i=0;
   int limit=0,extreme_counter=0,extreme_search=0;
   int shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
     }
//---
   if(rates_total<100)
      return(0);
//--- set start position for calculations
   if(prev_calculated==0)
      limit=InpDepth;

//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZagBuffer[i];
         if(res!=0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      limit=i;

      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMapBuffer[i]!=0)
        {
         curlow=LowMapBuffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=limit+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZagBuffer[i] =0.0;
         LowMapBuffer[i] =0.0;
         HighMapBuffer[i]=0.0;
        }
     }

//--- searching for high and low extremes
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,InpDepth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=LowMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMapBuffer[shift]=val;
      else
         LowMapBuffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,InpDepth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=HighMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMapBuffer[shift]=val;
      else
         HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }

//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0;
      last_high=0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }

//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case 0: // search for an extremum
            if(last_low==0 && last_high==0)
              {
               if(HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak: // search for peak
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<last_low && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom: // search for bottom
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>last_high && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Игорь:

Всем привет. Люди нужна ваша помощь. Я соединил два зиг зага с разными параметрами в один индикатор (ошибок и предупреждений нет) Проблема вот в чём, неправильно прорисовывается 2 зигзаг.

Вот сам код (MQL5)

 

всё у вас работает - немного сверху циферки поправьте

SanAlex:

всё у вас работает - немного сверху циферки поправьте

Спасибо за помощь. Подскажите ещё один момент, почему у меня получилось так, что один зигзаг формируется как обычно (максимум, минимум), а второй формируется только по максимуму.


