Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1292
Здравствуйте.
Я новичок, так что сильно не ругайте. )
https://www.mql5.com/ru/articles/100
В этой статье указан пример советника, который должен помещать ордер на покупку только в случае сигнала на покупку и отсутствия открытых длинных позиций. Аналогично в случае продажи - условия на продажу и отсутствие открытых коротких позиций.
При первом же тестировании выяснилось, что открывается не одна позиция, а несколько. Вопрос - почему?
Код советника читал, пытался понять и найти причину, но вроде всё ок.
Попробуйте заменить
if(Buy_opened)
на
Аналогично на продажу
Не поможет. Читайте чаще документацию.
"нарисовать" трендовую, в будущее"
По двум точкам на прямой можно найти цену произвольной третьей точки на этой прямой, в том числе и в будущем (и наоборот).
Здравствуйте.
Уделите пожалуйста внимание "Chechako ".
Требуется указать на ошибки в коде, т.к. в тестере, советник не открывает ордера...
При этом компилятор не выдает ошибок и предупреждений, в журнале аналогично - ошибок нет...
Здравствуйте, Иван! Никто новичков здесь не ругает, а наооборот, стараются помогать. Сам являюсь таким же новичком. Теперь, что касаемо Вашего вопроса. Несколько позиций открываются потому, что проверку на открытие позиции сделали, а прекратить выполнение проверки забыли. Оператор возврата return возвращает управление вызвавшей программе (взято из Справочника MQL5).
Нужно добавить return в код советника (выделен жёлтым шрифтом):
Кроме того, чтобы компилятор не выдавал предупреждения, в условиях открытия позиций Buy и Sell необходимо добавить ещё одно условие для проверки OrderSend(mrequest,mresult). Это условие задается оператором if и будет выглядеть так:
И ещё необходимо учесть один момент. Бывает так, что при переходе с одного торгового дня на другой в 23:59:59 ранее открытая позиция закрывается и тут же в 00:00:00 открывается новая позиция. Это происходит так называемый rollover close и rollover open, который зависит от конкретного форекс-дилера и его условий торговли. Поищите на форуме, где-то была про это информация.
С уважением, Владимир.
Всем привет. Люди нужна ваша помощь. Я соединил два зиг зага с разными параметрами в один индикатор (ошибок и предупреждений нет) Проблема вот в чём, неправильно прорисовывается 2 зигзаг.
Вот сам код (MQL5)
всё у вас работает - немного сверху циферки поправьте
Спасибо за помощь. Подскажите ещё один момент, почему у меня получилось так, что один зигзаг формируется как обычно (максимум, минимум), а второй формируется только по максимуму.