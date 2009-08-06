Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LeManTrend - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13574
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
FiboPivot
Стратегия основана на показаниях индикатора FiboPivotCluster indicator - Complex-pair with divergence alert
The indicator show the divergence between price and the indicator complex-pair. it works best on timeframe M30 and upper.
Сигмоид
Строит кривую сигмоида относительно начала и середины заданного участка.Набор скриптов для работы отложенными ордерами
В набор входят скрипты для установки удаления и модификации всех типов отложенников, а также СЛ, ТП и уровня безубытка.