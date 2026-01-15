Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1983
А в чем именно не стыковка? Или как должно быть?
#property indicator_plots 4 - количество графических серий, в данном случае линий, их 4.
PlotIndexSetInteger(5,PLOT_COLOR_INDEXES,20); - задается количество цветов линии в буфере с индексом 5.
а так
а так
Спасиб. Цвета в этой вкладке появились, но эта, (четвертая) с индексом 5, линия все-равно не отображается. В буфере maBuffer_2[] данные есть.
ПАМАХИТЕ
Смотри
Хендлы одинаковые...один можно убрать.
можно, но не важно
Смотри
Тут в ma_1 и ma_2 нет градиента. Но уже хотя-бы отображаются
Я градиент не трогал...я там ничего не понимаю(
ясно спасиб.