Andrei Sokolov

А в чем именно не стыковка?  Или как должно быть?

#property indicator_plots   4    - количество графических серий, в данном случае линий, их 4.

PlotIndexSetInteger(5,PLOT_COLOR_INDEXES,20); - задается количество цветов линии в буфере с индексом 5.


   PlotIndexSetString(5,PLOT_LABEL,"Ma2");
   
    iLength = (inpLength_2>0) ? inpLength_2 : 1;
   
      maHandle_2  = iMA(NULL,0,iLength,0,Method_2,Price_2);
      atrHandle_2 = iATR(NULL,0,atrBars);
      PlotIndexSetInteger(5,PLOT_COLOR_INDEXES,20);
      for (int i=0; i<20; i++) 
               PlotIndexSetInteger(5,PLOT_LINE_COLOR,i,gradientColor(i,20,ColorTo_2,ColorFrom_2));


а так

   PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"Ma2");
   
    iLength = (inpLength_2>0) ? inpLength_2 : 1;
   
      maHandle_2  = iMA(NULL,0,iLength,0,Method_2,Price_2);
      atrHandle_2 = iATR(NULL,0,atrBars);
      PlotIndexSetInteger(3,PLOT_COLOR_INDEXES,20);
      for (int i=0; i<20; i++) 
               PlotIndexSetInteger(3,PLOT_LINE_COLOR,i,gradientColor(i,20,ColorTo_2,ColorFrom_2));


 
Tretyakov Rostyslav



а так


Спасиб. Цвета в этой вкладке появились, но эта, (четвертая) с индексом 5, линия все-равно не отображается. В буфере maBuffer_2[] данные есть.

ПАМАХИТЕ

 
Andrei Sokolov

Спасиб. Цвета в этой вкладке появились, но эта, (четвертая) с индексом 5, линия все-равно не отображается. В буфере maBuffer_2[] данные есть.

ПАМАХИТЕ

Я часа через два смогу нормально посмотреть.
 
Andrei Sokolov

Спасиб. Цвета в этой вкладке появились, но эта, (четвертая) с индексом 5, линия все-равно не отображается. В буфере maBuffer_2[] данные есть.

ПАМАХИТЕ

Смотри

Файлы:
2222.mq5  18 kb
 
Andrei Sokolov

Хендлы одинаковые...

   atrHandle_1 = iATR(NULL,0,atrBars);
   atrHandle_2 = iATR(NULL,0,atrBars);
 один можно убрать.
 
Tretyakov Rostyslav

Хендлы одинаковые...

 один можно убрать.

можно, но не важно

 
Tretyakov Rostyslav

Смотри

Тут в ma_1 и ma_2 нет градиента. Но уже хотя-бы отображаются

 
Andrei Sokolov

Тут в ma_1 и ma_2 нет градиента. Но уже хотя-бы отображаются

Я градиент не трогал...я там ничего не понимаю(
 
Tretyakov Rostyslav
Я градиент не трогал...я там ничего не понимаю(

ясно спасиб.

 
Может есть мануал по нумерации буферов в индикаторах, когда для одной линии используются еще и буферы калькуляции и буферы цвета? А то каждый раз, когда сложнее элементарного, геморрой с этим.
