Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1238
А по моим наблюдениям, пользователям нравится, когда советник выводит разную информацию на экран: рисует стрелочки, линии, каналы и прочее для демонстрации бурной деятельности "искусственного интеллекта".)
По индикаторам советник обеспечивает трейлинг. Я хочу этот процесс визуализировать, чтобы пользователю было видно пунктир, по которому тянется StopLoss.
Использовать Трендовую линию, первая точка привязки текущий бар, а вторая на 1 бар в историю, толщину поставить 2-3
Отличная идея! Спасибо большое, выглядит как надо.
Вот как написано в учебнике Ковалева о инициализации массива одновременно с его объявлением
8.4.4 Инициализация массива
Массив может быть инициализирован только константами соответствующего типа.Одномерные и многомерные массивы инициализируются одномерной последовательностью констант, перечисленных через запятую. Последовательность обрамляется фигурными скобками:
int Mas_i[3][4] = { 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 };
double Mas_d[2][3] = { 0.1, 0.2, -0.3, -10.2, 1.5, 7.0 };
bool Mas_b[5] = { false, true, false, true, true }
В инициализирующей последовательности допускается пропуск одной или нескольких констант.
Из учебника , как мне кажется, следует что при объявлении массива происходит полноценная инициализация массива всеми данными , а не только первый элемент массива.
Если я не правильно понял учебник , буду признателен если укажете что я недопонял.
ни малейшего желания обсуждать Ваш учебник, не читал
и писали тут на форуме, что учебник устарел и не актуален
двухмерный массив так можно инициализировать:
Спасибо большое за помощь. Вы прямо угадали мои мысли. Я как раз ломаю голову над тем как инициализировать двумерный массив.....но только при помощи функции ArrayInitialize ();
В справочнике по этой функции дается информация об инициализации только одномерного массива, как мне показалось.
Буду очень признателен, если подскажете.
ArrayFill() позволяет заполнить все элементы массива нужным значением и её можно использовать для двумерного массива. Посмотрите пример в справке по этой функции.
Кстати, проверил ArrayInitialize() в применении к двумерному массиву, тоже работает. Только вот в обоих случаях инициализировать можно только конкретным значением все элементы.
Если нужно каждому элементу задать своё значение, эти функции не подойдут.
Спасибо большое за помощь.
К сожалению, шаблон мне не подойдёт. Надо чтобы функция отображения индикаторов была включаема / выключаема в настройках, а отрисовка происходила прямо из советника. Чтобы советник можно было переносить одним файлом.
Вместо стрелки рисуйте трендовую линию, у которой у обеих точек одна и та же цена и время. Толщиной линии регулируйте размер получившейся точки.
Приветствую.
В МТ4 есть такая вот штука:
Этот код отправляет в окно терминала команду на запуск конкретного советника.
Есть ли подобный функционал и для МТ5 ?
Пробовал вот так:
Не выходит.
Пробовал сканировать spy++, но сообщений в МТ5 нет от слова совсем, в отличие от МТ4.
Мне нужно именно вызвать окно настроек эксперта.
Здравствуйте я Новичок и хотел бы уточнить как снимать со счета деньги и потом когда надо будет закинуть
Снять можно только то, что заработано на данном ресурсе, а это продажа программ, сигналов и мощностей компьютера. Что введено, можно только потратить на данном ресурсе.