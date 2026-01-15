Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 616
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
bool ?
Да. Имел ввиду использование флага, чтоб шаблон не загружало на каждом тике. Нужно было дописать свою мысль)
Да. Имел ввиду использование флага, чтоб шаблон не загружало на каждом тике. Нужно было дописать свою мысль)
Мне-то понятно, но и сказано же не мне было ;) Значит - желательно конечно уточнять - люд пошёл прямолинейный...
Возможно ли каким то хитрым способом вывести int массив на input?
А конкретнее?
А конкретнее?
хотел вводить числа через запятую
ну видимо только через "строка->разбиение в массив->преобразование в int"
хотел вводить числа через запятую
ну видимо только через "строка->разбиение в массив->преобразование в int"
Файл ещё.
У меня вопрос следующего содержания.
Запускаем терминал и произвольный график котировок на нем. Например EUR/USD.
Прикрепляем к этому графику некоторый индикатор . Например индикатор SMA.
Запускаем некоторый скрипт на этом графике. Например скрипт построения эллипса ELLIPSSCRIPT.
Вопросы:
Как из индикатора SMA экспортировать значения в ELLIPSSCRIPT ?
Например, как экспортировать значения четырех координат эллипса (время, котировка, время, котировка) из индикатора в скрипт ?
Можно ли экспортировать значения массивов и как это сделать?
Как описывать экспортируемые значения в свойствах индикатора, и как импортируемые значения описывать в свойствах скрипта?
У меня вопрос следующего содержания.
Запускаем терминал и произвольный график котировок на нем. Например EUR/USD.
Прикрепляем к этому графику некоторый индикатор . Например индикатор SMA.
Запускаем некоторый скрипт на этом графике. Например скрипт построения эллипса ELLIPSSCRIPT.
Вопросы:
Как из индикатора SMA экспортировать значения в ELLIPSSCRIPT ?
Например, как экспортировать значения четырех координат эллипса (время, котировка, время, котировка) из индикатора в скрипт ?
Можно ли экспортировать значения массивов и как это сделать?
Как описывать экспортируемые значения в свойствах индикатора, и как импортируемые значения описывать в свойствах скрипта?
из индикатора получают данные из индикаторных буферов
из графических элементов можно получить все данных из скрипта, эксперта, индикатора, нужно знать имя графического элемента или перебирать все графические элементы
универсальный метод - обмен данными или через глобальные переменные терминала или через файл
просто изменить input переменные из другой MQL-программы нельзя
Возможно ли каким то хитрым способом вывести int массив на input?
строкой можно, и потом через запятую вводить числа, но не знаю сколько максимальная длина строки - проверять нужно
Приветствую формучан. Начал разбираться в mql. Задача сделать советник, который отслеживает состояние индикатора и сможет отправить сообщения в чат telegram. Никак не могу понять принцип работы iCustom. Если я к примеру беру стандартный индикатор ATR у которого во входных параметрах только одно значение ATR Period (14) и сделаю вот так
double test = iCustom(NULL, 0, "ATR", 14, 0, 1);
То у меня будет присылаться значение ATR в текущий момент. Правильно?
Но открыв исходный код ATR индикатора я не могу понять какая именно переменная выводится в этом окне данных.
А если в окне данных переменная называется Value 2 как на картинке, и в исходном коде нет такого названия. Как понять к чему она относится?
Можно ли с помощью iCustom получить значения других переменных в индикаторе которые не отображаются в окне данных?