Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1231

Madmas:

Помогите плиз. Почему при тестировании выдает ошибку  - "" 2020.08.13 13:09:11.393 2018.08.01 00:00:00  123456 GBPUSD,M30: array out of range in '123456.mq4' (59,13)"""    ????

для iBufUP надо или ставить размерность сразу, или в OnInit задавать через ArrayResize

в вашем коде не было ни того ни другого, поэтому OutOfRange

 
Салют! Подскажите, как корректно определить размер залога для позиции по фондовым инструментам. Вот в этой теме: https://www.mql5.com/ru/forum/348957
Подскажите плиз, после загрузки архива котировок получил пробел в котировках с 31 июля по 13 августа 2020 на 1М и 5М. Что не так?

Пропуск котировок

 
Добрый день! Не могу понять, в чем проблема. 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Oduvan.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool BuyOne(string symbol=NULL,double price =0,double volume =0,ulong magic=0)
 {
   double sl=0,tp=0;
   int devi=4;
   string  comment;
   string sym= Symbol();
 if(!OrderSend(sym,OP_BUY,volume,price,devi,sl,tp,comment,(int)magic,0,clrBlue))
     {
      Print("Ошибка: ",(string)GetLastError());
      return false;
     }
 }

Выдает

'}' - not all control paths return a value Oduvan.mq4 48 2


 
Galim_V:
Добрый день! Не могу понять, в чем проблема.

Выдает

'}' - not all control paths return a value Oduvan.mq4 48 2


bool BuyOne(string symbol=NULL,double price =0,double volume =0,ulong magic=0)
 {
   double sl=0,tp=0;
   int devi=4;
   string  comment;
   string sym= Symbol();
 if(!OrderSend(sym,OP_BUY,volume,price,devi,sl,tp,comment,(int)magic,0,clrBlue))
     {
      Print("Ошибка: ",(string)GetLastError());
      return false;
     }
     return true;
 }

ретурн должен быть из тела функции а у вас из функции иф был. вот и ругается.

 
Valeriy Yastremskiy:

ретурн должен быть из тела функции а у вас из функции иф был. вот и ругается.

Спасибо!

 

Доброго времени. Вопрос организации\структуры работы с данными.


Есть множество терминалов, впс, подобное. Советники и индикаторы через библиотеки mysql отчитываются потиково в бд и оттуда же получают команды. В советнике базовая структура: класс пары (типа EURUSD), где получаются тики и события и откуда данные передаются в экземпляры самостоятельных экземпляров класса типа матрица(дочерняя самостоятельная единица в паре, которая включает в себя позиции, ордера, механики работы, т.п.). По сути класс матрица создан, чтоб хранить в себе кучки данных (массивы структур с позициями и подсчетами профитов и т.п.). Чтобы иметь доступ к данным, каждый тик каждая матрица скидывает выборку данных в бд. Много запросов. Много нагрузки, много много. Вопрос-просьба. Посоветуйте конкретные примеры по организации централизованной системы управления и структуризации данных. Как организуете данные и доступ к ним Вы? Пользуетесь ли структурами сложными и базовым классом? или плодите экземпляры подклассов через CArrayObj? Понимаю вопрос общий. Моя цель - выявить оптимальную цепочку для постройки структуры с минимальными затратами главное по времени и возможности расширения(новые подклассы в матрицы с инструкциями добавляются регулярно). питоном ли напрямую общей прогой считывать и в паузе между thread заливать в бд, или бд уже оптимальный вариант? Опыта недостаточно, а система большая). а хранить внутри "хранилища" стопки структур с позициями и ордерами, десяток переменных + откликатся на вызовы типа onTrade onTradeTransaction onTick из старшего брата.


P.S.: И есть ли способ запускать EA и индикаторы как-то компанктнее? без терминалов через powershell cmd...

P.P.S.: К вопросу выше - один терминал = все потоки, но один EA = 1 ядро? т.е. нельзя ли выбирать-распаралеливать работу ботов самому? выбрать в коде выполняется ли этот бот в приоритете или ждет свободных thread. Лазейки для CPU шейпинга вероятно есть...

P.P.P.S.: Понимаю что в поиске много возможностей, но за год перечитав десятую часть - не нашел указанного выше. Понять простить. Если что не повторюсь.

Благодарю за помощь

 
сигнал сначала подключил на домашнем компе, после купил настроил сторонний VPS  и подключил там, счет подхватился, но сигнал там не появился. Сигнал привязан непосредственно к терминалу ? как отвязать от первого ? по форуму не нашел решения. может подскажете ?

если нажать на кнопку "отписаться" он отключит от терминала или от сигнала ?

UPD сопутствующая проблема, не авторизуется в mql5 с моего VPS ? в чём может быть причина ?

upd upd попробовал заерегать новыq аккаунт mql5 для проверки, пишет, что "невозможна авторизация с дата-центра", это что ? получается какая-то блокировка где-то ?

 

Здравствуйте,

как здесь искать советники, чтоб не заказывать? может этот велосипед уже кем-то сделан. 

 
Askold4:

Здравствуйте,

как здесь искать советники, чтоб не заказывать? может этот велосипед уже кем-то сделан. 

Библиотека исходных кодов

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Торговля по двум индикаторам iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Каждый индикатор работает на своём таймфрейме. Между позициями задаётся минимальный шаг. В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй...
