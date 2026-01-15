Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1231
Помогите плиз. Почему при тестировании выдает ошибку - "" 2020.08.13 13:09:11.393 2018.08.01 00:00:00 123456 GBPUSD,M30: array out of range in '123456.mq4' (59,13)""" ????
для iBufUP надо или ставить размерность сразу, или в OnInit задавать через ArrayResize
в вашем коде не было ни того ни другого, поэтому OutOfRange
Подскажите плиз, после загрузки архива котировок получил пробел в котировках с 31 июля по 13 августа 2020 на 1М и 5М. Что не так?
Выдает
'}' - not all control paths return a value Oduvan.mq4 48 2
Добрый день! Не могу понять, в чем проблема.
bool BuyOne(string symbol=NULL,double price =0,double volume =0,ulong magic=0) { double sl=0,tp=0; int devi=4; string comment; string sym= Symbol(); if(!OrderSend(sym,OP_BUY,volume,price,devi,sl,tp,comment,(int)magic,0,clrBlue)) { Print("Ошибка: ",(string)GetLastError()); return false; } return true; }
ретурн должен быть из тела функции а у вас из функции иф был. вот и ругается.
Спасибо!
Доброго времени. Вопрос организации\структуры работы с данными.
Есть множество терминалов, впс, подобное. Советники и индикаторы через библиотеки mysql отчитываются потиково в бд и оттуда же получают команды. В советнике базовая структура: класс пары (типа EURUSD), где получаются тики и события и откуда данные передаются в экземпляры самостоятельных экземпляров класса типа матрица(дочерняя самостоятельная единица в паре, которая включает в себя позиции, ордера, механики работы, т.п.). По сути класс матрица создан, чтоб хранить в себе кучки данных (массивы структур с позициями и подсчетами профитов и т.п.). Чтобы иметь доступ к данным, каждый тик каждая матрица скидывает выборку данных в бд. Много запросов. Много нагрузки, много много. Вопрос-просьба. Посоветуйте конкретные примеры по организации централизованной системы управления и структуризации данных. Как организуете данные и доступ к ним Вы? Пользуетесь ли структурами сложными и базовым классом? или плодите экземпляры подклассов через CArrayObj? Понимаю вопрос общий. Моя цель - выявить оптимальную цепочку для постройки структуры с минимальными затратами главное по времени и возможности расширения(новые подклассы в матрицы с инструкциями добавляются регулярно). питоном ли напрямую общей прогой считывать и в паузе между thread заливать в бд, или бд уже оптимальный вариант? Опыта недостаточно, а система большая). а хранить внутри "хранилища" стопки структур с позициями и ордерами, десяток переменных + откликатся на вызовы типа onTrade onTradeTransaction onTick из старшего брата.
P.S.: И есть ли способ запускать EA и индикаторы как-то компанктнее? без терминалов через powershell cmd...
P.P.S.: К вопросу выше - один терминал = все потоки, но один EA = 1 ядро? т.е. нельзя ли выбирать-распаралеливать работу ботов самому? выбрать в коде выполняется ли этот бот в приоритете или ждет свободных thread. Лазейки для CPU шейпинга вероятно есть...
P.P.P.S.: Понимаю что в поиске много возможностей, но за год перечитав десятую часть - не нашел указанного выше. Понять простить. Если что не повторюсь.
Благодарю за помощь
если нажать на кнопку "отписаться" он отключит от терминала или от сигнала ?
UPD сопутствующая проблема, не авторизуется в mql5 с моего VPS ? в чём может быть причина ?
upd upd попробовал заерегать новыq аккаунт mql5 для проверки, пишет, что "невозможна авторизация с дата-центра", это что ? получается какая-то блокировка где-то ?
Здравствуйте,
как здесь искать советники, чтоб не заказывать? может этот велосипед уже кем-то сделан.
