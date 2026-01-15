Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1235

Как прикрепить к роботу сторонний индикатор с общими коэффицентами у робота и индикатора?
 
VIX XIV:
Как прикрепить к роботу сторонний индикатор с общими коэффицентами у робота и индикатора?

С помощью       iCustom

[in]  Имя пользовательского индикатора. Если перед именем указан обратный слеш '\', то EX5-файл индикатора ищется относительно корневой директории индикаторов MQL5. Таким образом при вызове FirstIndicator"...) индикатор будет загружаться как MQL5\FirstIndicator.ex5. Если по этому пути файла не окажется, то возникнет ошибка 4802...
 

Подскажите, при оптимизации иногда "вешается" график. Проходы в таблице идут а картинка висит:

терминал MT5 (2560)

Никак поправить нельзя?

 
Подскажите, почему во время выставления отложенных ордеров в мт5, на фондовых инструментах, постоянно выдает Invalid expiration? Вот в этой теме более детально вопрос:  https://www.mql5.com/ru/forum/349591
Биржевой трейдинг: Invalid expiration в отложенных ордерах. Как правильно выставлять?
 

Здравствуйте!
Нужна помощь, не могу разобраться.

Создаю трендовая линия по углу.
Хочу узнать цену по времени,возвращает 0.
В чём проблема? 

 

 
Добрый день,

Буду признателен если Гуру от МТ5 дадут экспертный ответ на следующее: есть реализованный на МТ4 советник, реализованный мною, человеком понимающим в моделировании и статистической обработке, но слабо разбирающимся в тонкостях МТ5. 

а) Оставить его на МТ4 и тогда я потеряю в скорости исполнения, поскольку, как говорит интернет-сообщество, МТ5 гораздаздо более шустрый зверек;
б) если, все же, перенести советник на МТ5, то, поскольку советник предусматривает открытие множества компенсационных ордеров:

б1) работать в асинхронном режиме их открытия, что может повлечь сложности с отслеживанем соответствующих сделок и позиций;
б2) есть идея объединять их (компенсационные ордера) и тогда закрывать их частично, что, как я понял из обсуждений на Форумах, то же не так гладко проходит, несмотря на заверения разработчиков MetaQuotes Ltd.

С уважением.
 
Счёт типа "Hedge" и работайте в мт5 также, как в мт4

 

Приветствую. Подскажите, пожалста.

Возможно ли получить не значение а само имя какой-либо переменной? К примеру, вывести в печать имя переменной.

 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста.

Возможно ли получить не значение а само имя какой-либо переменной? К примеру, вывести в печать имя переменной.

Не понятно что хотите. Имя переменной, если задается пользователем, оно известно, если формируется динамически то вставлять в имя флаги для поиска, и делать перебор переменных с флагом в имени, читать текст имени и искать нужное.  А в печать, не зная имени переменной вывести имя переменной и ее значение нельзя. Это как в массиве индекс. Вы его изначально должны знать, а получить его нельзя. Возможно ошибаюсь, но если нужен индекс, запоминаю его при поиске.

 
Valeriy Yastremskiy:

Не понятно что хотите. Имя переменной, если задается пользователем, оно известно, если формируется динамически то вставлять в имя флаги для поиска, и делать перебор переменных с флагом в имени, читать текст имени и искать нужное.  А в печать, не зная имени переменной вывести имя переменной и ее значение нельзя. Это как в массиве индекс. Вы его изначально должны знать, а получить его нельзя. Возможно ошибаюсь, но если нужен индекс, запоминаю его при поиске.

Нужно получить само название переменной.

