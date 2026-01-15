Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1235
Как прикрепить к роботу сторонний индикатор с общими коэффицентами у робота и индикатора?
С помощью iCustom
Подскажите, при оптимизации иногда "вешается" график. Проходы в таблице идут а картинка висит:
терминал MT5 (2560)
Никак поправить нельзя?
Здравствуйте!
Нужна помощь, не могу разобраться.
Создаю трендовая линия по углу.
Хочу узнать цену по времени,возвращает 0.
В чём проблема?
Счёт типа "Hedge" и работайте в мт5 также, как в мт4
Приветствую. Подскажите, пожалста.
Возможно ли получить не значение а само имя какой-либо переменной? К примеру, вывести в печать имя переменной.
Не понятно что хотите. Имя переменной, если задается пользователем, оно известно, если формируется динамически то вставлять в имя флаги для поиска, и делать перебор переменных с флагом в имени, читать текст имени и искать нужное. А в печать, не зная имени переменной вывести имя переменной и ее значение нельзя. Это как в массиве индекс. Вы его изначально должны знать, а получить его нельзя. Возможно ошибаюсь, но если нужен индекс, запоминаю его при поиске.
Нужно получить само название переменной.