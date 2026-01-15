Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1237
Правильно я понимаю, что сейчас в mql4 инициализировать массивы нужно исключительно при помощи функции
не обязательно, но такие вопросы лучше проверять тестовыми скриптами:
В учебнике Ковалева написано что инициализировать массив можно одновременно с его объявлением( как я и сделал), без специальной функции.
Ваш вариант в моем примере arr_1 - так можно инициализировать нулевым значением! - а если другим, то первый элемент массива будет значением инициализации, а все остальные нулевыми.
Думаю, что учебник Вам советовал инициализировать как в моем примере arr_2
Добрый день.
Необходимо в советнике визуализировать значения используемого в нём индикатора. Не обязательно рисовать его именно так, как он выглядит. Вполне достаточно отметить точками значение индикатора на каждой свече. Попытался сделать это через объект OBJ_ARROW и выяснилось, что точка привязки не может быть по центру объекта. Она либо выше объекта либо ниже объекта. В итоге точки не совпадают с реальными значениями индикатора. Подскажите какое-нибудь решение этой проблемы.
Создайте шаблон со всеми нужными индикаторами и сохраните его с именем tester или с именем советника.
К сожалению, шаблон мне не подойдёт. Надо чтобы функция отображения индикаторов была включаема / выключаема в настройках, а отрисовка происходила прямо из советника. Чтобы советник можно было переносить одним файлом.
Странные пожелания. Если надо чтобы советник работал, просто работал, то достаточно прицепить его ресурсом и не надо никаких отображений и будет работать без файла индикатора. А если надо именно отображение, то какой смысл не давать файл индикатора?
Да дело не в том, что я не хочу давать файл индикатора. Советник, требующий дополнительных файлов, не опубликовать на Маркете. Да и вообще удобно когда всё необходимое для работы в одном файле.
Кроме того мне не всегда нужно показывать все буферы индикатора, если их несколько. Например, есть индикатор Ишимоку. В нём 5 линий, но для использования в советнике выбирается какая-то одна. И именно её одну и хотелось бы отобразить, а не весь индикатор целиком.
Cпасибо за ценную для меня информацию.
Да дело не в том, что я не хочу давать файл индикатора. Советник, требующий дополнительных файлов, не опубликовать на Маркете. Да и вообще удобно когда всё необходимое для работы в одном файле.
Кроме того мне не всегда нужно показывать все буферы индикатора, если их несколько. Например, есть индикатор Ишимоку. В нём 5 линий, но для использования в советнике выбирается какая-то одна. И именно её одну и хотелось бы отобразить, а не весь индикатор целиком.
Ну так для маркета и цепляют индикаторы в качестве ресурса. А зачем он пользователю? Никого не интересует по каким принципам открываются позиции. Если есть желание можете в описании расписать всю стратегию. А надо-ли оно кому-то?
Вот как написано в учебнике Ковалева о инициализации массива одновременно с его объявлением
8.4.4 Инициализация массива
Массив может быть инициализирован только константами соответствующего типа.Одномерные и многомерные массивы инициализируются одномерной последовательностью констант, перечисленных через запятую. Последовательность обрамляется фигурными скобками:
int Mas_i[3][4] = { 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 };
double Mas_d[2][3] = { 0.1, 0.2, -0.3, -10.2, 1.5, 7.0 };
bool Mas_b[5] = { false, true, false, true, true }
В инициализирующей последовательности допускается пропуск одной или нескольких констант.
Из учебника , как мне кажется, следует что при объявлении массива происходит полноценная инициализация массива всеми данными , а не только первый элемент массива.
Если я не правильно понял учебник , буду признателен если укажете что я недопонял.
А по моим наблюдениям, пользователям нравится, когда советник выводит разную информацию на экран: рисует стрелочки, линии, каналы и прочее для демонстрации бурной деятельности "искусственного интеллекта".)
По индикаторам советник обеспечивает трейлинг. Я хочу этот процесс визуализировать, чтобы пользователю было видно пунктир, по которому тянется StopLoss.