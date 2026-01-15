Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1175

что хотел бы предложить изучить - СБ CArrayInt https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/datastructures/carrayint

А это по фэн-шую положено? )))) Вопрос, конечно, не к Вам лично )))


 
А это по фэн-шую положено? )))) Вопрос, конечно, не к Вам лично )))


Это перегруженные методы. Достаточно перейти по ссылкам в документации чтобы не оказываться тем, кем оказались...

 
Это перегруженные методы. Достаточно перейти по ссылкам в документации чтобы не оказываться тем, кем оказались...

Согласен))) Слишком тяжелая артиллерия))) Но все равно всем спасибо))))

 
А это по фэн-шую положено? )))) Вопрос, конечно, не к Вам лично )))


это удобно

удобно когда нужно добавлять элементы и удалять,можно и с массивами, но будет сложнее

реально будете использовать 4-5 методов из справки, что Вы показали, все можете не читать, так сказать по мере востребованности изучайте

ну и удобно использовать готовую реализацию, тем более от разработчика, а не писать с нуля свои подпрограммы

Это перегруженные методы. Достаточно перейти по ссылкам в документации чтобы не оказываться тем, кем оказались...

Достаточно было бы в описании хоть пару слов изменить. А ещё лучше было бы оставить одну функцию и уже там, где "по ссылкам" написать, что это перегруженные методы. 

Артём, у Вас сегодня был тяжёлый день?

 
Всем по привету. У кого-нибудь есть готовый код для выгрузки двухмерного массива в excel?
 
Добрый день! 
Помогите реализовать одну идею. Суть такая:
За последние n-свечей .Скрипт выявляет резкое изменение объёма. Уточню: из диапазона n-свечей,  замечено на одной свече - значение 50, а на второй 100. Разница составляет 100%. По обнаружению данного дисбаланса объёма скрипт выдаёт Alert(" сигнал")

 
За последние n-свечей .Скрипт выявляет резкое изменение объёма. Уточню: из диапазона n-свечей,  замечено на одной свече - значение 50, а на второй 100. Разница составляет 100%. По обнаружению данного дисбаланса объёма скрипт выдаёт Alert(" сигнал")

Прикол, почти такую же тему воплощаю. ;)
 
За последние n-свечей .Скрипт выявляет резкое изменение объёма. Уточню: из диапазона n-свечей,  замечено на одной свече - значение 50, а на второй 100. Разница составляет 100%. По обнаружению данного дисбаланса объёма скрипт выдаёт Alert(" сигнал")

по моему это индикатор обьемов Better Volume https://www.mql5.com/en/code/23479

но этот топик для тех кто пишет сам, или пытается писать сам

поищите был топик бесплатного написания, вроде живой,

или по выходным модератор под MQL5 бывает пишет - тоже отдельный топик был

 
по моему это индикатор обьемов Better Volume https://www.mql5.com/en/code/23479

но этот топик для тех кто пишет сам, или пытается писать сам

поищите был топик бесплатного написания, вроде живой,

или по выходным модератор под MQL5 бывает пишет - тоже отдельный топик был

 https://www.mql5.com/en/code/23479  Этот не рабочий

Я пытался но у меня есть загвоздка в коде,  вникать в мои каракули думаю врядли кому интересно будет.Лучше уж снова.

А так вот:

datetime some_time=TimeCurrent();
extern string Symbol3 = ""; //Инструмент (""текущий по умолчанию)
extern double P=5;       //Таймфрейм


int start()
{
int raznV;
int percV;
int SD=5; // переменная для поиска разницы объёма
int sig;

double VAL2=MathAbs(iVolume(NULL,P,2));  //Т.Объём
double VAL1=MathAbs(iVolume(NULL,P,1));


raznV =MathAbs(iVolume(NULL,P,2)-iVolume(NULL,P,1));  //Разница объёма
percV =MathRound(raznV/(VAL1*0.01)); // Разница в (%)

//Цикл сканирования последних свечей SD,на которых есть разница равная 50%.
for (int i=SD; i>=0; i--)
{
int sig=(raznV[i])>50;


//Если  есть нужная разница, значение будет больше нуля.
if (sig>0)
{
Alert ("Сигнал");
}

if (SD>5)
{
ObjectDelete("signal4");
} 


return(0);

int sig=(raznV[i])>50;   Вот тут загвоздка. Я не знаю как это по-другому представить. А нужно определение отклонения минимум на 50% в предыдущих свечах.

