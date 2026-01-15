Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1175
что хотел бы предложить изучить - СБ CArrayInt https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/datastructures/carrayint
..............
Это перегруженные методы. Достаточно перейти по ссылкам в документации чтобы не оказываться тем, кем оказались...
Согласен))) Слишком тяжелая артиллерия))) Но все равно всем спасибо))))
это удобно
удобно когда нужно добавлять элементы и удалять,можно и с массивами, но будет сложнее
реально будете использовать 4-5 методов из справки, что Вы показали, все можете не читать, так сказать по мере востребованности изучайте
ну и удобно использовать готовую реализацию, тем более от разработчика, а не писать с нуля свои подпрограммы
Достаточно было бы в описании хоть пару слов изменить. А ещё лучше было бы оставить одну функцию и уже там, где "по ссылкам" написать, что это перегруженные методы.
Артём, у Вас сегодня был тяжёлый день?
Добрый день!
по моему это индикатор обьемов Better Volume https://www.mql5.com/en/code/23479
но этот топик для тех кто пишет сам, или пытается писать сам
поищите был топик бесплатного написания, вроде живой,
или по выходным модератор под MQL5 бывает пишет - тоже отдельный топик был
https://www.mql5.com/en/code/23479 Этот не рабочий
Я пытался но у меня есть загвоздка в коде, вникать в мои каракули думаю врядли кому интересно будет.Лучше уж снова.
А так вот:
int sig=(raznV[i])>50; Вот тут загвоздка. Я не знаю как это по-другому представить. А нужно определение отклонения минимум на 50% в предыдущих свечах.